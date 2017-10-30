Катастрофа в регионах: денег нет и не будет

Не дождавшись начала программы реструктуризации кредитов, регионы начали просить правительство о финансовой помощи

Регионы не дождались реструктуризации и начали просить центр о срочной финансовой помощи. На прошлой неделе выступила пресс-служба Верховного совета Хакасии. На своем сайте она опубликовала обращение республиканских властей к премьер-министру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой выделить 28,2 млрд рублей. Хакасии требуется 17,9 млрд рублей для погашения коммерческих займов, а 4,3 млрд рублей не хватает на погашение просроченной кредиторской задолженности.

Фото с сайта sayanring.com

Регион остро нуждается в финансовой помощи, «так как в настоящее время в Республике Хакасия сложилась катастрофическая ситуация», отмечается в заявлении правительства Хакасии.

Потери бюджета республики произошли «из-за негативных тенденций в экономике прошлых лет и принятых за последние годы на федеральном уровне решений в области межбюджетных отношений и налогового регулирования». В частности, более 10 млрд рублей республика потеряла из-за налоговых реформ: отмены налога с продаж, налога на пользователей автомобильных дорог, доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию.

Ранее за поддержкой к федеральному центру обратилась Карелия. Регион просил выделить деньги, чтобы хватило ресурсов на исполнение «майских указов» Владимира Путина о повышении зарплат бюджетникам. Как отмечали в Минфине региона, в Карелии не хватает 783 млн рублей на выполнение целевых показателей по оплате труда учителей, врачей, работников культуры.

Близки к тому, чтобы попросить денег из центра и в Пермском крае. Губернатор Пермского края Максим Решетников, ставший официально главой региона только в сентябре, в эфире РБК с сожалением отметил, что «дотации для Пермского края сократились более чем вдвое», посетовав на ежегодный «креатив» в межбюджетных отношениях.

На очереди Мордовия

«В бюджетах многих российских регионов сложился структурный дисбаланс. В Хакасии в 2016 году дефицит до движения долга составил 33% от всех доходов. Ситуация в Хакасии удивительна тем, что сократилась и доходная часть бюджета, в частности, из-за новаций в области налогообложения», — комментирует ситуацию аналитик Fitch Ratings Константин Англичанов.

Также выросли расходы бюджета, в том числе из-за майских указов президента. Дисбаланс бюджета нарастает уже не первый год.

«В каждом регионе своя история с выявленными проблемами, однако Карелия и Хакасия похожи в том смысле, что большая часть бюджета пополнялась именно налогами. Если регионы об этом говорят, значит, ситуация дошла до крайней точки. Хакасии необходимо как отдать рыночные кредиты, так и отдать долги по облигационным займам», - говорит Англичанов.

Эксперт предполагает, что похожие проблемы могут возникнуть также у других регионов – например, Кировской области и Мордовии.

Впрочем, тяжелая ситуация сейчас не только у них.

По состоянию на 1 сентября 2017 года, объем задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным субъектами от других бюджетов бюджетной системы РФ, вырос с начала года на 103 млрд рублей, или на 10,4%, и составил 1,1 трлн руб, говорится в заключение к проекту федерального бюджета, сделанного бюджетным комитетом Госдумы.

Благодаря прошлогоднему замещению коммерческих кредитов бюджетными кредитами эта задолженность снизилась до 550,2 млрд руб. Однако в 14 регионах произошел рост коммерческой задолженности. Так, в Кабардино-Балкарской Республике она выросла в 2,3 раза, в Волгоградской области – в 1,9 раза, Республике Мордовия – в 1,7 раза, Астраханской и Орловской областях – в 1,5 раза. Долги республики Хакасия и Кемеровской области выросли в 1,2 раза, сообщается в материалах комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Продлить агонию

Обострило ситуацию в регионах желание Минфина сократить бюджетный дефицит в регионах. Так, в ведомстве Антона Силуанов строго стали следить за выполнением регионами соглашений с министерством. В частности, в первом полугодии этого года субъекты федерации вернули в ведомство Антона Силуанова более 80 млрд рублей бюджетных кредитов. Как удалось выяснить «Газете.Ru», это связано с нарушениями обязательств перед Минфином.

За последние годы объемы помощи регионам из федерального бюджета неуклонно сокращаются, и трансфертная политика федерального центра в целом претерпела серьезные изменения.

В кризисном 2009 году доля в доходах региональных бюджетов трансфертов превышала 25%, а в период кризиса 2015-2016 годов она снизилась с 18,8% в 2014 году до 15,9% в 2016 году, указывается в заключении на бюджет, подготовленном Высшей школой экономики (ВШЭ).

Помимо абсолютного и относительного сокращения трансфертов федеральный центр ужесточил и условия их предоставления, что «существенно ограничивает экономическую самостоятельность регионов», пишет ВШЭ.

С 2017 года предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности было обусловлено выполнением целого ряда обязательств, не в полной мере зависящих от самого субъекта. Например, одно из них - обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов по отношению к прошлому году в сопоставимых условиях. В случае невыполнения субъектом РФ принятых обязательств, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в последующие три года может быть снижена по сравнению с запланированным уровнем на 5%.

По мнению экспертов ВШЭ, регионам стоило бы предоставить больше налоговых прав, чтобы компенсировать потери доходов.

Однако вместо этого правительство предлагает другие меры.

В 2018 году регионы ждут поддержки по реструктуризации кредитов. Президент России Владимир Путин лично обещал привлекательные условия реструктуризации кредитов.

«В первые два года действия программы — максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать всего 5% долга ежегодно. У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан», - отмечал президент на заседании Госсовете в конце сентября.

Впрочем, потом Минфин скорректировал условия программы реструктуризации. По словам министра финансов Антона Силуанова: регионы должны, в частности, сократить заимствования по рыночным кредитам до 50% от собственных доходов к 1 января 2020 года и не хранить бюджетные средства субъекта на банковских депозитах сроком более одного месяца.

В правительстве Астраханской области «Газете.Ru» рассказали о том, что, согласно предложенной программе реструктуризации, регион должен вернуть в федеральный бюджет в 2018 году 0,6 млрд рублей вместо предусмотренных по графику погашения 2,3 млрд рублей. «Таким образом, в бюджете области высвободятся финансовые ресурсы объемом более 1,7 млрд рублей, которые могут быть направлены на решение социальных проблем», - отметили в регионе.

Как заявил в пятницу председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, совокупный эффект по всем регионам от реструктуризации кредитов только за 2018 и 2019 год составит 430 млрд рублей. При этом суммарный долг регионов составляет более 2 трлн рублей.

Так что реструктуризация не спасет регионы, скорее, продлит агонию.

Она позволит снизить уровень текущей долговой нагрузки, высвободить средства на развитие, но если регион не может реализовывать программы развития и обеспечивать благоприятный инвестиционный климат, эти деньги будут попросту «проедены», а проблемы с долгами никуда не денутся и всплывут через какое-то время, отмечает заместитель генерального директора ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Кому поможет Минфин

При этом эксперт предполагает, что в ближайшее время правительство может получить просьбу о финансовой помощи и от других регионов.

По словам Ярослава Кабакова, очень многое будет зависеть от того, чем закончится история с просьбой о помощи властей Хакасии.

«Ситуация двойственная: федеральное правительство попало в непростую ситуацию. С одной стороны, помогать нельзя: это можно будет трактовать как moral hazard, поощрение недобросовестного поведения, и чревато лавиной соответствующих просьб из других регионов. С другой стороны, главная причина тяжелого положения очень многих регионов действительно связана с возложенной на них центром задачей выполнения «майских указов», поэтому с высокой долей вероятности можно ожидать, что будет принят некий «средний» вариант, например такой: выделить республике некоторую экстренную помощь, пусть и в объеме меньшем запрашиваемого, но одновременно – наказать местное руководство», - комментирует эксперт.

Опрошенные «Газетой.Ru» представители регионов не смогли оперативно предоставить ответы.

Пока федеральные власти пытаются решить проблемы конкретных регионов в индивидуальном порядке.

В Минфине «Газете.Ru» сообщили о том, что «осведомлены о ситуации с бюджетом Хакасии». А «вопрос повышения сбалансированности бюджетов регионов прорабатывается», - обтекаемо ответили в министерстве.

Однако возможности Минфина также ограничены, решить все проблемы регионов «в индивидуальном порядке» ведомство Антона Силуанова не в состоянии.

Также в индивидуальном порядке, например, сейчас решается и конфликт между Сахалинской областью и федеральным центром, возникший в сентябре 2017 года. Правительство в проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы перераспределило налоговые доходы региона от СРП-проекта «Сахалин-2» в пользу федерального центра.

В ответ Сахалин опротестовал проект федерального бюджета в Госдуме и пригрозил прекратить финансирование 25 госпрограмм. Цена спора оценена в 36,6 млрд руб. Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве, вице-премьер и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев договорился с регионом о компенсациях выпадающих доходов за счет бюджетных субсидий.

Как следует из материалов к бюджету, пока между субъектами распределено 1,2 трлн руб., или 74% от общего объема, запланированного на уровне 1,7 трлн руб.

То есть у правительства есть возможность распределить еще 500 млрд руб, не меняя конструкции федерального бюджета, уже одобренного Госдумой 27 октября. В этих условиях выиграть могут те регионы, которые первыми заявят о своих проблемах.

Проблемы остальных будут уже за рамки бюджетных возможностей. Так что поддержку от Минфина смогут получить только наиболее расторопные регионы, которые попросят ее первыми.

Если, конечно, они на это решатся, потому что их могут за это жестко наказать.

«Многие регионы готовы сейчас просить помощи, но они просто боятся это делать публично: легко можно получить в ответ жесткие санкции от правительства. Но и терпение у субъектов федерации кончается: доходы падают, экономика не растет, Минфин ведет жесткую межбюджетную политику и отбирает налоговые поступления, когда считает нужным, как это было в прошлом году с 1% налога на прибыль», - констатирует депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Шапов.

Авторы: Наталия Еремина, Петр Нетреба