Против Трампа выпустили «племянницу Путина»

Дело о «российском вмешательстве» в выборы президента США дошло до арестов

Предъявлены обвинения бывшему главе избирательного штаба Трампа и еще ряду лиц. Но самое интересное в другом – в обвинительном заключении даже не содержится слов «Россия» и «Трамп». Зато содержатся смешные и нелепые фактические ошибки.

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Весь минувший год самые солидные издания США стремительно, на глазах «желтели» и позорились, теряли репутацию, которую зарабатывали веками. Все это ради одной цели – поучаствовать в травле Дональда Трампа.

В понедельник настал черед позориться и бывшему шефу Федерального бюро расследований (ФБР), ныне спецпрокурору Роберту Мюллеру. Сыщик, которого заокеанская пресса называла одним из лучших детективов в США, выпустил обвинительные акты против бывших соратников Трампа, переполненные кривотолками и просто смешными ошибками.

Какого качества слепил Мюллер обвинительное заключение Полу Манафорту, бывшему шефу предвыборного штаба Трампа, и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу, ярче всего говорит малозаметный пункт 22 на странице 15. Там мимоходом указано, что президентом Украины до Виктора Януковича была Юлия Тимошенко.

Другой мишенью расследования «российского вмешательства в американские выборы», кроме Манафорта, стал Джордж Пападопулос, которого пресса подает публике как «бывшего советника Трампа в предвыборном штабе» по вопросам внешней политики.

В отличие от Манафорта, Пападопулос не стал бороться, сразу сдался, заключив досудебную сделку с ФБР. В документе об этой сделке суда федерального округа Колумбия в качестве его «преступления» указано, что советник встречался в Лондоне с какой-то россиянкой, которую считал «племянницей Путина». Через «племянницу» он пытался организовать встречу Трампа и Путина. Позднее, как сказано в том же документе, он убедился, что россиянка не приходится Путину родственницей. Вообще-то он не имеет понятия, кто она.

Дюжина обвинений: закрыть на 70–80 лет

В чем признался Пападопулос? В том, что он солгал ФБР в ходе расследования о предполагаемом сговоре предвыборного штаба с Россией. Бывшего советника штаба обвинили в том, что он солгал следователям о своих разговорах с неким иностранцем – профессором из Италии, который рассказал ему, будто у России есть «тысячи» электронных писем с компроматом на главную соперницу Трампа Хиллари Клинтон. Этот профессор и свел его с «племянницей».

Впрочем, племянница не одинока в документе – там еще фигурируют безымянные «иностранные контакты», которые тоже усиленно «готовили» Трампов визит в Москву. Для чего Трампу цепочка мутных посредников для приезда в Москву, куда миллиардер и так ездил без проблем в 2013 году, остается загадкой.

Представитель Белого дома Сара Сандерс уже сообщила, что Пападопулос сроду не был советником Трампа. «Этот человек был добровольным членом консультативного совета. Он не был старшим советником, он не получал зарплату, он был волонтером», – сказала Сандерс.

Неточности в расследовании говорят о фальшивом происхождении соответствующей документации, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне очень «понравился» фрагмент относительно того, что, оказывается, исходя из последних наработок американских силовиков, президентом Украины до Януковича была Юлия Тимошенко. Не знали, а, оказывается, была», – цитирует Захарову РИА «Новости». На ее взгляд, неточность – «очень важный момент, который показывает то, как в очередной раз стряпался, делался, готовился этот документ». «Вы прекрасно понимаете, что когда речь идет о серьезном расследовании, исследовании, таких вещей быть не может», – подчеркнула дипломат.

Иначе говоря, сплетни, которыми была до сих пор переполнена только печать в США, теперь перекочевали в официальные документы. Опираясь на сплетни про «племянниц Путина», Мюллер теперь собирается засадить людей в тюрьму, причем на нешуточные сроки.

Полу Манафорту, например, грозит до 80 лет тюрьмы. Такое предсказание озвучило агентство Associated Press, проанализировав приговоры американских судов по аналогичным делам. Партнеру Манафорта Гейтсу грозит заключение до 70 лет, передает ТАСС. Оба обвиняются в правонарушениях по 12 пунктам, в том числе в «сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег», отказе от регистрации представителем иностранного гражданина, даче ложных показаний и так далее.

Неслучайно Манафорт и Гейтс сами, добровольно пришли в суд, где отвергли все 12 пунктов обвинений, заявив о своей полной невиновности. Оба они помещены под домашний арест.

Профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему, на первый взгляд, несуразные показания Пападопулоса могут быть использованы против президента США.

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«Механизм тут очень простой: закладывается в законодательство, в Уголовный кодекс огромная вилка – за одно и то же нарушение человек может получить от 100 долларов штрафа до 30 лет тюрьмы. И человеку говорят: «Или ты даешь компромат, который нам нужен – и тогда получишь минимальное наказание, или мы тебя отправим в тюрьму». В таких ситуациях очень легко заставить человека пойти на сделку со следствием. Этот механизм очень часто используется в ситуациях, когда берется младшая фигура в какой-то структуре и ее поощряют на то, чтобы она давала показания на крупную рыбу», – пояснил Коробков.

В данной истории, по мнению эксперта, достигается две цели: первая – это реальное криминальное преследование; вторая – пиар-сопровождение и желание посеять сомнения в честности предвыборной кампании Трампа.

По аналогичному принципу ведется и дело Манафорта. Большинство обвинений в его адрес связаны с Украиной и лоббированием интересов команды ее экс-президента Виктора Януковича. Но американские СМИ умудряются и это дело связать с Москвой, просто называя Партию регионов «пророссийской партией».

«Американское население и элиты имеют крайне слабое представление о том, что происходит в этом регионе мира. Так что с Манафортом отрабатывается та же схема, что и с Пападопулосом. Но тут есть еще один момент, который в свое время был хорошо отработан еще в ходе импичмента против Билла Клинтона по «делу Моники Левински». Нужно создать ситуацию, при которой Трамп или ближайшие соратники будут отрицать какие-то факты, желательно под присягой. Но потом, допустим, Манафорт подтвердит на суде эти факты, тоже под присягой. После этого можно уже будет подвести Трампа под импичмент – просто за лжесвидетельство. На этом все время пытаются подловить Трампа», – резюмировал Коробков.

Все общенациональные американские телеканалы и газеты еще с пятницы анонсировали на понедельник «первые аресты» по делу о российском вмешательстве в американские выборы. И действительно, понедельник стал первым днем в бесконечной истории о «вмешательстве», когда власти США предъявили обвинения конкретным людям.

Американские газеты растиражировали эту новость – и вновь с заголовками о «вмешательстве России». Между тем в самих обвинительных актах против Манафорта и Гейтса Россия вообще не упоминается.

Не упоминается там не только Россия, но и Трамп. Зато там часто упоминается Украина, где Манафорт, как известно, долгие годы работал.

Трамп уже заострил внимание публики на том, что все обвинения против Манафорта связаны с делами, которыми он занимался до работы в его штабе.

«Извините, но это было много лет назад, до того, как Пол Манафорт был частью кампании Трампа. Почему бы не сконцентрироваться на жуликоватой Хиллари и демократах?» – написал сам Трамп в своем Twitter, видимо, надеясь отвлечь внимание прессы. Он добавил, что не было в истории с Манафортом какого-либо заговора.

К слову сказать, другой фигурант дела – Гейтс – вообще к Трампу не имеет никакого отношения. Но можно не сомневаться. Американская пресса что-нибудь придумает. Она все равно ухитрится как-нибудь привязать обвинения к действующему президенту.

Авторы: Алексей Нечаев, Юрий Зайнашев