Вашингтон ввел запрет на участие в российских энергопроектах

Минфин США разъяснил порядок исполнения санкций против России в энергетическом секторе.

Документ запрещает американцам без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами напрямую или косвенно предоставлять, экспортировать, реэкспортировать товары, услуги и технологии, которые могли бы посодействовать производству или открытию нефти на глубоководье, арктическом шельфе, или в сланцевых проектах, если Россия получит при этом выгоду.

Например, под санкции подпадут проекты, на которых Москва потенциально сможет добывать нефть, а также проекты в водах, принадлежащих России. Американцам запретили сотрудничать с проектами, в которых будут участвовать лица и компании, указанные в директиве Минфина (оказавшиеся под санкциями США), сообщает РБК.

Напомним, 2 августа стало известно о том, что президент США Дональд Трамп подписал закон об антироссийских санкциях. Документ разрешил министру финансов США накладывать санкции на российские государственные компании, работающие в железнодорожном, металлургическом и горнодобывающем секторах.