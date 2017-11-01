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Вашингтон ввел запрет на участие в российских энергопроектах

09:09 1.11.2017
Здание Министерства финансов США. Фото Joebengo с сайта wikimedia.org
Здание Министерства финансов США. Фото Joebengo с сайта wikimedia.org
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Минфин США разъяснил порядок исполнения санкций против России в энергетическом секторе.

Документ запрещает американцам без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами напрямую или косвенно предоставлять, экспортировать, реэкспортировать товары, услуги и технологии, которые могли бы посодействовать производству или открытию нефти на глубоководье, арктическом шельфе, или в сланцевых проектах, если Россия получит при этом выгоду.

Например, под санкции подпадут проекты, на которых Москва потенциально сможет добывать нефть, а также проекты в водах, принадлежащих России. Американцам запретили сотрудничать с проектами, в которых будут участвовать лица и компании, указанные в директиве Минфина (оказавшиеся под санкциями США), сообщает РБК.

Напомним, 2 августа стало известно о том, что президент США Дональд Трамп подписал закон об антироссийских санкциях. Документ разрешил министру финансов США накладывать санкции на российские государственные компании, работающие в железнодорожном, металлургическом и горнодобывающем секторах.

Темы: Вашингтон, США, Отношения России и США
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 11:52
Гость: mike

Церковь запретят?
01.11.2017, 11:38
Гость: Изя

Да вы хоть жизнь себе сохранить успейте, валите на "украину", там и покупайте балалайки...
01.11.2017, 11:37
Гость: Изя

Правильной дорогой идешь, Фашингтон. Зачем тебе какие-то энергопроекты, 21 век будешь доживать в пещерах. Как и положено "светочу демократии".
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