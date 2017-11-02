Российские предприниматели заинтересовались бизнес-клубами

Новый формат делового общения – бизнес-клубы – все активнее завоевывает Россию. Москва и Нерюнгри, Псков и Нижний Новгород – география бизнес-клубов расширяется буквально с каждым днем

Бизнес-клуб Kelia

О том, что представляют собой эти перспективные организации и как они работают, рассказал французский предприниматель, давно ведущий бизнес в нашей стране, Александр Гарез.

- В тот момент, когда в России стал зарождаться образованный и прогрессивный класс бизнесменов, которые честно и самостоятельно заработали свои деньги, которые много путешествуют, открыты к бизнес-контактам, у них возникла потребность в подобных бизнес-клубах, - рассказал Александр Гарез в интервью «Аргументам и фактам». - Будучи европейцем, ведущим большую часть своего бизнеса в России, я этот тренд увидел и почувствовал. Мне захотелось дать возможность людям, с которыми я общаюсь - и моим партнерам, и моим клиентам - реализовать эту потребность в моем клубе.

Речь идет о клубе KELIA, открытом Гарезом в прошлом году и расположенном в самом центре Москвы. Он предназначен в первую очередь для тех предпринимателей, кому удобнее работать в общем деловом пространства, а не в тесных офисных кабинетах. Среди гостей KELIA бывали клубы российских выпускников Гарварда и бизнес-школы «Сколково», здесь читают свои лекции такие знаковые спикеры, как президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

По словам специалистов, российские бизнес-клубы выгодно отличаются от своих зарубежных аналогов куда меньшей степенью консерватизма и приверженности архаическим традициям. И хотя определенные ограничения в отношении того же дресс-кода встречаются и у нас, они обычно куда мягче и логичнее, и совсем не похожи на практику некоторых британских клубов, в которых мужчин без пиджаков могут не допустить до ресторана.

- У меня есть опыт посещения европейских клубов, и мне захотелось иметь такие же возможности и в Москве, - объяснил Александр Гарез свое решение создать аутентичный бизнес-клуб западного образца в центре Москвы. По его словам, многие западные предприниматели одновременно пользуются услугами нескольких бизнес-клубов, расположенных в разных городах и даже странах, например, в лондонском Soho House & Co и нью-йоркском Norwood Club.

Московский клуб Гареза реализует концепцию нетворкинга, то есть предоставляет своим членам возможность быстро и эффективно решать деловые задачи во время простого общения. Мало кто из действительно занятых и успешных бизнесменов устоит перед перспективой собраться в удобном тихом месте и порешать текущие вопросы с партнерами, совмещая деловой процесс с изысканным обедом. Стоит отметить, что шеф-повар KELIA лично формирует меню для гостей, уделяя большое внимание сезонным продуктам. Такая забота о комфорте вполне логична - ведь Александр Гарез, интересы которого распространяются и на ресторанный бизнес, считает очень важным для современного человека соблюдение принципов здорового питания.

Стоит отметить, что основатель KELIA – человек достаточно разносторонний. Он, например, всерьез увлечен изобразительным искусством и пользуется известностью в среде коллекционеров, специализирующихся на произведениях европейских мастеров и шедеврах Древнего Востока. Приехав в Россию, Александр Гарез познакомился с советской живописью и стал владельцем большой коллекции работ знаменитых «Кукрыниксов».

Кстати, в открытом им бизнес-клубе можно обсудить не только деловые моменты, но и хобби. Инвестиции в нетворкинг, уверен Гарез, являются вариантом инвестиций в будущее, и в дальнейшем формат бизнес-клубов в России будет только развиваться, продолжая завоевывать популярность.

