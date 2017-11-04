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«Турецкий поток» вошел в исключительную экономическую зону Турции

14:48 4.11.2017

4 ноября первая нитка морского газопровода «Турецкий поток» вошла в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции. Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами.

Фото с сайта turkstream.info

Пересечение границы также знаменует окончание строительства морских участков двух ниток на территории российской ИЭЗ. В общей сложности было уложено 448 километров по двум ниткам газопровода, говорится в сообщении пресс-центра TurkStream.

Менее чем за 6 месяцев построено почти 25% морского участка. Это соответствует запланированному графику строительства. Ожидается, что транспортировка газа по «Турецкому потоку» начнется в декабре 2019 года.

Фото с сайта turkstream.info

Средняя скорость укладки судна Pioneering Spirit составляет около 4 км в день. 1 ноября 2017 года команда Allseas установила рекорд укладки, построив 5.15 км газопровода «Турецкий поток» за один день. Глубина Черного моря на границе ИЭЗ равна 2171 метру, что является почти самым глубоким участком маршрута «Турецкого потока».

Темы: Россия, Турция, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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04.11.2017, 16:01
Гость: Гоша

А вот сейчас,однако, го-н Эрдоган Россию как всегда кинет и получится, что ее либерастические власти выкинули псу под хвост несколько миллиардов долларов, когда в стране не хватает денег на самое необходимое. Надо было заставить турок строить вместе с Россией: километр они, потом километр Россия, но предательская либерастическая российская власть по видимому намеренно все время вредит России!
04.11.2017, 15:13
Гость: полухохол

Вот этот момент и можно считать "ответом Чемберлену"и "зеркальным"для "друзей и партнёров" России."Гудок" он у паровоза хорош,а здесь дело сделано!
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