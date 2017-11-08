Госдума решила ограничить проценты и штрафы по потребительским займам

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки, которые ограничивают максимальный размер процентов, штрафов и пеней по договорам микрозаймов в размере 150% от суммы долга.

Законопроект вводит ограничение на размер долга вместе с процентами, который со всеми штрафами не может превышать полуторного размера кредита. Например, при кредите в 1000 руб. проценты, штрафы, пени и другие неустойки в сумме не смогут быть больше 1500 руб. Данная норма будет действовать только для займов, взятых на срок меньше года.

Поправки коснутся и практики перепродажи долгов по кредитам. Сейчас банки нередко продают их целыми пачками любым другим лицам, физическим и юридическим. Законопроект отменяет такой порядок и устанавливает новый, согласно которому продавать право требования долга можно будет только специализированным финансовым организациям, сообщает «Право.ру».

Депутат Анатолий Куринный, комментируя законопроект, заявил, что 50% граждан не могут вернуть микрозайм. Он считает, что МФО заранее знают, что человек не способен отдать те деньги, которые ему дают. Они "взвинчивают проценты", загоняют человека в безвыходную ситуацию, и таких россиян, по данным депутата, насчитывается около 6–7 млн. "Страна стонет последние пять лет. Деятельность микрофинансовых организаций – это откровенный грабеж", – заявил он.