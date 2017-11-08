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Госдума решила ограничить проценты и штрафы по потребительским займам

15:15 8.11.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Государственная Дума приняла в первом чтении поправки, которые ограничивают максимальный размер процентов, штрафов и пеней по договорам микрозаймов в размере 150% от суммы долга.

Законопроект вводит ограничение на размер долга вместе с процентами, который со всеми штрафами не может превышать полуторного размера кредита. Например, при кредите в 1000 руб. проценты, штрафы, пени и другие неустойки в сумме не смогут быть больше 1500 руб. Данная норма будет действовать только для займов, взятых на срок меньше года.

Поправки коснутся и практики перепродажи долгов по кредитам. Сейчас банки нередко продают их целыми пачками любым другим лицам, физическим и юридическим. Законопроект отменяет такой порядок и устанавливает новый, согласно которому продавать право требования долга можно будет только специализированным финансовым организациям, сообщает «Право.ру».

Депутат Анатолий Куринный, комментируя законопроект, заявил, что 50% граждан не могут вернуть микрозайм. Он считает, что МФО заранее знают, что человек не способен отдать те деньги, которые ему дают. Они "взвинчивают проценты", загоняют человека в безвыходную ситуацию, и таких россиян, по данным депутата, насчитывается около 6–7 млн. "Страна стонет последние пять лет. Деятельность микрофинансовых организаций – это откровенный грабеж", – заявил он.

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 19:20
Гость: ВВВ

А на просрочки по ЖКХ пени увеличили!
08.11.2017, 18:54
Гость: gvozd

ограничивают максимальный размер процентов, штрафов и пеней по договорам микрозаймов в размере 150% от суммы долга.
--
кстати, в мире т.н. капитализьмы.. в европе, проценты и штрафы не могут превышать размер основного долга.
08.11.2017, 16:54
Гость: Цитата от пенсионера П.

"Например, при кредите в 1000 руб. проценты, штрафы, пени и другие неустойки в сумме не смогут быть больше 1500 руб. Данная норма будет действовать только для займов, взятых на срок меньше года".
***
Т.Е. годовай процент не ограничен. Грабь в свое удовольствие...
***
"– О великий владыка, господин мой! – начал Джафар, обращаясь к эмиру, который кивнул сквозь дрему и опять захрапел и засвистел носом. – Я пришел просить у тебя справедливости. Вот этот человек, по имени Нияз и по занятиям горшечник, должен мне сто таньга и еще триста таньга процентов на этот долг. Сегодня утром наступил срок уплаты, но горшечник ничего не уплатил мне. Рассуди нас, о мудрый эмир, солнце вселенной!"
Соловьев Леонид. "Повесть о Ходже Насреддине"
***
А наши власти - как этот эмир. Свистят носом, пока народ дурят...
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