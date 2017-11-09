]]> ]]>
Главная Экономика Новости

У россиян появятся «неприкосновенные» банковские счета

13:00 9.11.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, создающий специальные социальные банковские счета для денег, на которые запрещено будет обращать взыскание.

На специальных счетах будут храниться алименты, различные компенсационные выплаты, социальные пособия, в том числе на детей, средства материнского капитала.

На все эти виды доходов нельзя обращать взыскание, но для судебных приставов не всегда очевидно, какие деньги на общем, смешанном счете являются "неприкосновенными". Поэтому часто бывает, что деньги забирают в счет долга, а потом выясняется, что они охраняются законом, сообщает «Право.ru».

Законопроекты разрешают эту проблему путем создания отдельного счета для средств, защищенных от взыскания. Кроме того, банки обяжут раскрывать источники доходов должников, а также запретят им исполнять постановление судебного пристава в случае, если средства, находящиеся на счете должника, относятся к перечню защищенных. Эти деньги также нельзя будет включить в конкурсную массу при признании должника банкротом.

На этот отдельный счет люди не смогут вносить свои личные деньги.

За взыскание денег со специального счета уполномоченным органам будет грозить штраф от 30 000 до 50 000 руб., банкам – до 1 млн руб. 

Темы: Банки в России, Государственная Дума РФ, Федеральная служба судебных приставов РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.11.2017, 18:18
Гость: юрий

запретить жилье как залог и для любого изъятия. (если оно единственное и в разумных размерах. А сделки по жилью обложить процедурами, исключающими мошенничество.
И вообще надо определить перечень услуг и гарантий, являющихся неприкосновенными. В т.ч. и право матери на ребенка, как и неприкосновенность семьи. (кроме форс мажоров)
09.11.2017, 18:17
Гость: ABCD

заодно и самим гражданам будет запрещено оттуда брать деньги. Пока приставы не разрешат.
09.11.2017, 17:44
Гость: Ежели бы

это были доходы с ренты на каждого гражданина, которую пока не платит России ни одна международная монополия...
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.