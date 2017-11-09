У россиян появятся «неприкосновенные» банковские счета

Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, создающий специальные социальные банковские счета для денег, на которые запрещено будет обращать взыскание.

На специальных счетах будут храниться алименты, различные компенсационные выплаты, социальные пособия, в том числе на детей, средства материнского капитала.

На все эти виды доходов нельзя обращать взыскание, но для судебных приставов не всегда очевидно, какие деньги на общем, смешанном счете являются "неприкосновенными". Поэтому часто бывает, что деньги забирают в счет долга, а потом выясняется, что они охраняются законом, сообщает «Право.ru».

Законопроекты разрешают эту проблему путем создания отдельного счета для средств, защищенных от взыскания. Кроме того, банки обяжут раскрывать источники доходов должников, а также запретят им исполнять постановление судебного пристава в случае, если средства, находящиеся на счете должника, относятся к перечню защищенных. Эти деньги также нельзя будет включить в конкурсную массу при признании должника банкротом.

На этот отдельный счет люди не смогут вносить свои личные деньги.

За взыскание денег со специального счета уполномоченным органам будет грозить штраф от 30 000 до 50 000 руб., банкам – до 1 млн руб.