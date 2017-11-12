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Число банкротств компаний приблизилось к историческому рекорду

13:45 12.11.2017
Коллаж © KM.RU
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Количество банкротств в России в третьем квартале вновь выросло, констатирует Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По сравнению со вторым кварталом их стало больше на 3% (эксперты делают поправку на сезонность). В сопоставлении с июлем—сентябрем прошлого года число банкротств увеличилось на 12,4%, до 3227.

На рост банкротств влияют два фактора, полагают аналитики. Первый — слабый потребительский спрос: реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд. За первые девять месяцев этого года они снизились на 1,2%, по данным Росстата.

«У нас не было такого длительного периода падения реальных доходов населения. Весь бизнес, ориентированный на потребительский спрос, пострадал наиболее сильно в этот кризис, и тренд здесь пока негативный», — цитирует РБК председателя совета Московской международной валютной ассоциации, экс-главу департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилла Тремасова.

Вторая причина — медленное снижение ключевой ставки, считает ЦМАКП. В начале года она находилась на уровне 10%, а к концу октября снизилась лишь до 8,25%, в то время как инфляция падала более быстрыми темпами: преодолев таргет Центробанка в 4% еще летом, к концу октября она в очередной раз обновила постсоветский рекорд и достигла 2,7%.

Президент Владимир Путин говорил, что это должно стать фактором снижения ключевой ставки. Но директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев в четверг на круглом столе в ВШЭ о снижении ставки рассуждал сдержанно: «Сама по себе разница между ставкой и инфляцией ни о чем не говорит. Важен баланс рисков. За ним и следим». В месячных темпах дефляции до конца года не будет, а инфляция в следующем году вернется к 4% год к году, уверен он.

При анализе масштаба банкротств ЦМАКП опирается на официальные объявления о дефолтах и сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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12.11.2017, 21:48
Гость: николя

проблема в том, что у Москвы вообще нет никакой экспансии.
нельзя же назвать экспансией стремление лежать под евроамерской тусовкой и не рыпаться?
по мере накопления финансовых средств на местах будет копиться и самостоятельность: второй закон управления.
Вован либо возглавит процесс (если уже не поздно), либо его разорвут и он станет вторым горбачевым.
12.11.2017, 21:40
Гость: николя

н-нда...
"три порции шашлыка - выбросила в пропасть"
помним-помним...
12.11.2017, 21:16
Гость: gvozd

а "кружевные трусики" на ночь снимаешь?
или еще не выслали..?
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