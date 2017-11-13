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Медведев назвал санкции «методом конкурентной борбы»

10:49 13.11.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что экономические санкции в современной мировой политике все чаще используются как «метод конкурентной борбы», пишет РИА Новости.

По словам главы кабмина в мировой экономике также расширилось влияние протекционизма. «Все чаще используются и методы так называемого протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», - заявил он на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН-2017.

При этом, по мнению Медведева, несмотря на развитие электронной коммерции и цифровых технологий, международное регулирование в мировой торговле все еще существует в рамках 40-летней давности, кроме того сохраняется нестабильность сырьевых рынков.

Ранее Медведев заявил, что не Россия начинала историю с санкциями, не ей ее и заканчивать, но он выразил надежду на скорое разрешение ситуации.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 16:14
Гость: Блин, с языка снял

Это-то точно!
13.11.2017, 13:36
Гость: Бтр

И еще "беспримерной", ухаха....
13.11.2017, 13:23
Гость: Бтр

У нас такой премьер, что вводить еще и санкции-это просто бесчеловечно....
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