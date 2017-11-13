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Франция заявила о незаконности ужесточения санкций США против России

11:37 13.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Французские власти считают незаконным расширение Вашингтоном ограничительных мер в отношении российского энергетического сектора, пишет «Интерфакс» со ссылкой на спецпредставителя правительства Франции по отношениям с Россией Жан-Пьера Шевенмана.

По его словам новые санкции ставят под сомнение европейскую политику в сфере энергетики. Евросоюз собирается обратиться за разъяснениями к Вашингтону и оставляет за собой право принять меры.

«Франция проанализировала санкции, которые были приняты. Их влияние, их воздействие ставит под сомнение энергетическую политику Европейского Союза. Руководство Франции в этой связи заявило, что эти санкции являются незаконными», - заявил Шевенман.

Как отметил Шевенман, вопрос ужесточения санкций со стороны США обсуждался на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком. Он также обратил внимание на то, что «во введенных США санкциях относительно России нет привязки к американскому законодательству, Вашингтон ссылается на экстратерриториальное право применения санкций». Именно это и наносит ущерб как международным отношениям, так и взаимоотношениям между государствами.

«Мы ждем разъяснений от США относительно того воздействия, которое США хотят оказать этими санкциями. В зависимости от этого мы будем делать соответствующие выводы и принимать меры», - резюмировал он.

С января 2018 года правительство США введет расширение ограничительных мер в отношении нефтегазовых компаний России. Новые санкции призваны запретить сотрудничество с представителями российского нефтегазового комплекса компаниям из США и третьих стран.

Темы: Россия, США, Франция, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 21:12
Гость: Наталья

Украина с каждым днем все сильнее в экономическом и военном отношении , украинских туристов в сезон массово встречаю по всему миру. А про то, что запад, якобы, давно отступился от Украины, все желтые СМИ России пишут уже по крайней мере два с половиной года. За это время Украине западом выделялись неоднократно военные и финансовые ресурсы, осуществлен особый режим экономического сотрудничества с ЕС, безвизовое общение , а нашей России напротив каждые полгода продляют санкции. И все равно "патриоты" продолжают уперто кричать , что запад вот-вот отступится от Украины . Ждите!
13.11.2017, 21:01
Гость: увы

Не переживай, мало ли какие карты России можно видеть на желтых сайтах ? А раскол Украины с выделением мифической Новороссии? Был и сплыл. Потом Захарченко придумал ублюдочную "Малороссию" ...И где этот тухлый проект ?
Украинским границам не угрожает ни одна страна в мире, кроме хорошо известной. И расхлебываем именно мы за это по полной, ежедневно, несмотря на то , что во всю хорохоримся.
13.11.2017, 20:56
Гость: интересуюся

Шевенман - действительно является спецпредставителем правительства Франции по узкому вопросу , но не более. Никто не уполномочил его делать заявления от имени государства Франция , это прерогатива исключительно президента и министра ИД, как в России, так и во Франции . А вот официальных заявлений правительства Франции , на которые почему-то ссылается этот Шевеман, мы как раз и не слышали. Может еще услышим ?
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