Франция заявила о незаконности ужесточения санкций США против России

Французские власти считают незаконным расширение Вашингтоном ограничительных мер в отношении российского энергетического сектора, пишет «Интерфакс» со ссылкой на спецпредставителя правительства Франции по отношениям с Россией Жан-Пьера Шевенмана.

По его словам новые санкции ставят под сомнение европейскую политику в сфере энергетики. Евросоюз собирается обратиться за разъяснениями к Вашингтону и оставляет за собой право принять меры.

«Франция проанализировала санкции, которые были приняты. Их влияние, их воздействие ставит под сомнение энергетическую политику Европейского Союза. Руководство Франции в этой связи заявило, что эти санкции являются незаконными», - заявил Шевенман.

Как отметил Шевенман, вопрос ужесточения санкций со стороны США обсуждался на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком. Он также обратил внимание на то, что «во введенных США санкциях относительно России нет привязки к американскому законодательству, Вашингтон ссылается на экстратерриториальное право применения санкций». Именно это и наносит ущерб как международным отношениям, так и взаимоотношениям между государствами.

«Мы ждем разъяснений от США относительно того воздействия, которое США хотят оказать этими санкциями. В зависимости от этого мы будем делать соответствующие выводы и принимать меры», - резюмировал он.

С января 2018 года правительство США введет расширение ограничительных мер в отношении нефтегазовых компаний России. Новые санкции призваны запретить сотрудничество с представителями российского нефтегазового комплекса компаниям из США и третьих стран.