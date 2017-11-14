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Власти Сирии попросили предприятия РФ о помощи в восстановлении страны

21:45 14.11.2017
Скриншот с Youtube
Скриншот с Youtube
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В ходе визита в Россию сирийские депутаты предложили отечественным компаниям поучаствовать в возрождении экономики ближневосточного государства.

Сирийская делегация посетила юг Сибири. Парламентарии провели встречи с местными властями и руководством крупнейших предприятий региона. По словам главы делегации Усамы Мустафы, главы компаний продемонстрировали «высокую заинтересованность» в сотрудничестве.

«Нам очень необходимо участие иностранных компаний в процессе восстановления инфраструктуры, и, конечно, российские компании должны быть на первом месте. Те, кто будут готовы инвестировать свои средства, получат свои значительные экономические выгоды», - цитирует РИА «Новости» сирийского гостя.

Некоторое время назад глава Минобороны России Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин заявили о скором окончании операции по ликвидации террористов в Сирии. По словам российского лидера, необходимо создавать условия для политического процесса. Кроме того, российские военные в настоящее время занимаются разминированием освобожденных от боевиков территорий.
 

Темы: Россия, Сирия, Международные отношения, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 04:23
Гость: Евгений В

Интересно, а что власти Сирии подразумеваю под словами "предприятия РФ"? Какие в РФ предприятия? В ней только олигархи, бизнесмены и менеджеры, коррупционеры (новые чуждые и противные слова в "самом богатом" русском языке появились, так как русские слова по этим темам режут уши властной элите РФ, вот и Михаила Задорного не стало).
Власть, конечно, выделит помощь народными деньгами, организует "гуманитарную помощь", разворовав при этом процентов 25 (стандартная и классическая для РФ величина "откатов").
А по другому: Патриотическая общественность Сирии, правильнее бы было обратиться не к предприятиям, а к народу России. Соберем добровольцев, поделимся кто чем может и поможем. И это будет единственное правильное.
Одни бомбами и "высоко точным" оружием разрушили города, на снимках от городов только развалины остались, а другие, естественно, обязаны будут помогать восстанавливать.
Бедный простой народ. Мировые олигархи воюют за рынки и природные ресурсы, а расхлебывать народу приходится.
15.11.2017, 00:58
Гость: gvozd

НЕ ВЫПУСТИТЬ ПОБЕДУ ИЗ РУК В ЧУЖИЕ ЛАПЫ.
---
вообще то, учитывая практику рф "прощать" кредиты и долги - "не выпустить" невозможно.
по сути, ссср/рф выполняет черновую работу по подьему экономики из руин, а потом дарит клиента пендосии или ес.
а еще есть поганая манера дарить военные результаты и победы тем же лицам..
так никогда денег быть не может.
делать ставку на одного Асада мало.
должна быть Система, обеспеченная Военной Силой.
15.11.2017, 00:49
Гость: Злой

вы не понимаете. не будет нас, придут пиндосы и тогда расставят кругом своих людей. смысл вообще было тогда туда лезть.
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