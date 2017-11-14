Власти Сирии попросили предприятия РФ о помощи в восстановлении страны

В ходе визита в Россию сирийские депутаты предложили отечественным компаниям поучаствовать в возрождении экономики ближневосточного государства.

Сирийская делегация посетила юг Сибири. Парламентарии провели встречи с местными властями и руководством крупнейших предприятий региона. По словам главы делегации Усамы Мустафы, главы компаний продемонстрировали «высокую заинтересованность» в сотрудничестве.

«Нам очень необходимо участие иностранных компаний в процессе восстановления инфраструктуры, и, конечно, российские компании должны быть на первом месте. Те, кто будут готовы инвестировать свои средства, получат свои значительные экономические выгоды», - цитирует РИА «Новости» сирийского гостя.

Некоторое время назад глава Минобороны России Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин заявили о скором окончании операции по ликвидации террористов в Сирии. По словам российского лидера, необходимо создавать условия для политического процесса. Кроме того, российские военные в настоящее время занимаются разминированием освобожденных от боевиков территорий.

