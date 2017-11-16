В Минфине предложили компромиссное решение по долгу Украины

Страны-партнеры Украины могут помочь ей в разрешении вопроса о долге в три миллиарда долларов перед Россией. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

По его словам, Москва допускает вариант выкупа украинского долга третьими странами. «Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена», - цитирует чиновника РИА «Новости». Сторчак также добавил, что в России хорошо понимают нагрузку на бюджет, связанную с возвратом такой суммы.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил, что Киев не обрадует такой вариант. Он пояснил, что Украина не хочет отдавать долг и может отказываться от его возврата по политическим мотивам. «Не отдавая этот долг России, Украина может спекулировать, а если это будет другой субъект, то эта спекуляция не удастся», - цитирует его агентство со ссылкой на радио Sputnik.

Несколько месяцев назад Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить России долг и возместить часть судебных расходов. Кроме того, украинской стороне придется выплатить 75 миллионов долларов в качестве процентов, а также штраф за просрочку погашения, который рассчитывается с 21 декабря 2015 года. Каждый день просрочки обходится украинской стороне более чем в 670 тысяч долларов.

