]]> ]]>
Главная Экономика Новости

В Минфине предложили компромиссное решение по долгу Украины

18:45 16.11.2017
Минфин РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минфин РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Страны-партнеры Украины могут помочь ей в разрешении вопроса о долге в три миллиарда долларов перед Россией. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

По его словам, Москва допускает вариант выкупа украинского долга третьими странами. «Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена», - цитирует чиновника РИА «Новости». Сторчак также добавил, что в России хорошо понимают нагрузку на бюджет, связанную с возвратом такой суммы.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил, что Киев не обрадует такой вариант. Он пояснил, что Украина не хочет отдавать долг и может отказываться от его возврата по политическим мотивам. «Не отдавая этот долг России, Украина может спекулировать, а если это будет другой субъект, то эта спекуляция не удастся», - цитирует его агентство со ссылкой на радио Sputnik.

Несколько месяцев назад Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить России долг и возместить часть судебных расходов. Кроме того, украинской стороне придется выплатить 75 миллионов долларов в качестве процентов, а также штраф за просрочку погашения, который рассчитывается с 21 декабря 2015 года. Каждый день просрочки обходится украинской стороне более чем в 670 тысяч долларов.
 

Темы: Россия, Отношения России и Украины, Проблема долгов и неплатежей в мире, Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.11.2017, 20:15
Гость: Carlos

Умеют финноугрокацапотатаромонголы издеваться...
16.11.2017, 20:02
Гость: полуостров-то сколько стОит?..

Про "долг" Украины Кремлю ли вопить?
За Крым не ему ли платить и платить,
Поняв (несмотря на свою заторможенность!)
Насколько его грандиозней задолженность?
16.11.2017, 19:10
Гость: охотник за бакланами

Посмотрим кто в этом мире одержит верх, английская корона , или Капитолийских холм в Вашингтоне
И так начинаем!
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.