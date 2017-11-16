Биткоин-Сити: в Госдуме предлагают построить в Сибири город для добычи криптовалюты

В России может появиться город для добычи криптовалюты

Фото с сайта iambinarytrader.ru

Депутат Госдумы Борис Чернышов направил письмо с инициативой в Минпромторг и Минкомсвязь. Согласно задумке, это позволит гражданам и государству получить новый источник доходов, а в перспективе — создать конкурента Кремниевой долины. Располагаться город должен в Сибири или на Дальнем Востоке, недалеко от крупной гидроэлектростанции. Как к подобной идее отнеслись чиновники и эксперты — в материале RT.

В Госдуме предлагают построить в России город для добычи криптовалюты. С соответствующей инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Борис Чернышов. По его словам, всё больше людей начинают заниматься майнингом — создают майнинг-фермы и арендуют майнинг-отели, — и Россия может использовать этот тренд, чтобы появился новый источник доходов для граждан и госбюджета.

«Майнинг-город поможет людям заработать деньги, купить себе квартиры и другие нужные им вещи. Пополнит и бюджет государства за счёт налогов. Если мы построим такое поселение у границы, например, с Китаем, это сразу же вызовет огромный интерес, появятся потоки бизнес-туристов. Такое место станет деловым форумом, принесёт инвестиции из зарубежья. Это драйвер, точка роста», — заявил парламентарий.

Он пояснил, что предлагает создать город по добыче криптовалюты в Сибири или на Дальнем Востоке, рядом с одной из крупнейших гидроэлектростанций. Точное место строительства поселения предстоит определить ведомствам, экспертам и частным инвесторам.

По словам депутата, добыча криптовалюты становится важным направлением инновационного развития. В будущем на базе российского майнинг-города можно будет создать ведущий технологический кластер, который «отберёт пальму первенства» у Кремниевой долины, уверен парламентарий.

Чернышов отметил, что майнинг пока никак не закреплён в законодательстве и это необходимо исправить после постройки города.

Письмо с инициативой (есть в распоряжении RT) депутат направил главе Минпромторга Денису Мантурову и руководителю Минкомсвязи Николаю Никифорову. В обоих ведомствах RT сообщили, что документ пока не поступал.

Также тему майнинг-города как места для развития инноваций и технологий будущего обсудят на первом всемирном слёте майнеров, который пройдёт в Госдуме 25 декабря.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Аксаков рассказал RT, что законодатели уже разрабатывают нормативные документы, касающиеся майнинга и криптовалюты. Помимо введения соответствующих понятий в правовое поле, планируется также обязать предпринимателей в этой сфере регистрироваться и платить налоги. Однако решение о строительстве майнинг-города должны принимать коммерческие компании, отметил депутат.

«Это уже задача бизнеса. И если предприниматели считают, что в рамках создаваемых правовых конструкций необходимо построить город, что это действительно выгодно, то они это сделают и без законодательных решений», — пояснил глава комитета.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев поддержал идею строительства майнинг-города. В то же время государство не должно быть собственником города, отметил омбудсмен.

«Я за любую инициативу, которая приводит к тому, что создаются рабочие места, добавочная стоимость, возможность произвести новые технологичные продукты или сервисы. Я против того, чтобы государство являлось собственником бизнеса. Государству нечего делать в бизнесе, государство должно формировать правила игры. У любого дела должен быть бенефициар, тот, кто кровно заинтересован в этом деле, иначе всё это обречено на провал», — пояснил Мариничев.

Он добавил, что создать самый большой в мире центр по добыче криптовалюты можно за 6—12 месяцев.

По словам директора Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсения Щельцина, при проектировании майнинг-города следует учитывать не только потенциальную пользу, но и возможные риски.

«К технологии блокчейна и к самому майнингу нужно подходить крайне объективно и рационально. Нужно просчитывать как риски, так и всю экономику этого проекта, потому что мы можем получить как сверхприбыль, что позволит такому городу быстро развиваться, так и понести потери. И поселение загнётся через неделю-месяц», — сказал директор РАКИБ.

По оценке Щельцина, совокупный заработок майнинг-города может быть до нескольких десятков биткоинов в день.

Стоимость одного биткоина 16 ноября превышала $7000. В начале ноября его курс достиг исторического максимума ($7882). Однако курс постоянно меняется и подвержен резким колебаниям — так произошло 13 ноября, когда цена криптовалюты упала на 30% — ниже отметки $6000. Но уже к середине дня биткоин укрепился до $6398. Эксперты объяснили такое падение переключением инвесторов на вложения в новую «крипту» — биткоин-кэш, которая отделилась от биткоина в августе.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком до 1 июля 2018 года подготовить поправки в российское законодательство, регулирующие процедуру размещения криптовалют.

Министр финансов России Антон Силуанов 29 октября заявил об отсутствии доверия к биткоину и сообщил, что криптовалюта никогда не будет иметь хождение в стране.

Авторы - Павел Астахов, Анастасия Румянцева, Марианна Чурсина