]]> ]]>
Главная Экономика Новости

ЦБ обнаружил манипулирование акциями на Московской бирже

17:00 16.11.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Два трейдера «ММК-Финанс» заработали около 79 млн руб. на манипуляции акциями «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) и 9,5 млн руб. на перепродаже облигаций.

ЦБ направил материалы дела в правоохранительные органы, сообщил глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

В 2015 и 2016 годах сотрудник «ММК-Финанс» Данил Шейнин скупал акции от имени своей инвесткомпании, а затем продавал их по заниженной цене коллеге Ирине Мулявко. Сделки совершались по личному брокерскому счету Мулявко, которая затем продавала акции по более высокой цене своей компании «ММК-Финанс». Аналогичные действия Мулявко и Шейнин проводили на рынке облигаций, сообщает «Право.ru».

По словам Ляха, при перепродаже акций разница обычно достигает до 0,3%, а у Мулявко с Шейниным – до 4,5%. Действия трейдеров ударили по репутации ММК широко известной как среди российских, так и зарубежных инвесторов.

Это не первый случай, когда трейдер торгует в ущерб своей компании. В октябре регулятор выявил манипуляции акциями, на которых сотрудник банка «Ак Барс» Артем Люлинский в 2011–2016 годах заработал 77 млн руб.

Самый крупный случай нечестной игры на рынке акций произошел в 2016 году. Сотрудник Deutsche Bank Юрий Хилов от имени банка покупал со счетов жены и ее родителей ценные бумаги крупнейших компаний по завышенной цене. Такие операции он проводил с 2013 по 2015 годы и заработал 255 млн руб., после чего уволился. По подозрениям ЦБ манипулировать акциями Хилов начал еще в 2009 году, тогда доход трейдера может составлять 500 млн руб.

Темы: Центробанк РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.11.2017, 19:52
Гость: ни колай

и каждый вор комментирует с завистью
16.11.2017, 18:55
Гость: Algol - вопрос, кто в курсе

Шейнин случаем не родственник того из БКС ?
16.11.2017, 18:37
Гость: Algol

Подобрали ВТБ
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.