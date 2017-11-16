ЦБ обнаружил манипулирование акциями на Московской бирже

Два трейдера «ММК-Финанс» заработали около 79 млн руб. на манипуляции акциями «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) и 9,5 млн руб. на перепродаже облигаций.

ЦБ направил материалы дела в правоохранительные органы, сообщил глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

В 2015 и 2016 годах сотрудник «ММК-Финанс» Данил Шейнин скупал акции от имени своей инвесткомпании, а затем продавал их по заниженной цене коллеге Ирине Мулявко. Сделки совершались по личному брокерскому счету Мулявко, которая затем продавала акции по более высокой цене своей компании «ММК-Финанс». Аналогичные действия Мулявко и Шейнин проводили на рынке облигаций, сообщает «Право.ru».

По словам Ляха, при перепродаже акций разница обычно достигает до 0,3%, а у Мулявко с Шейниным – до 4,5%. Действия трейдеров ударили по репутации ММК широко известной как среди российских, так и зарубежных инвесторов.

Это не первый случай, когда трейдер торгует в ущерб своей компании. В октябре регулятор выявил манипуляции акциями, на которых сотрудник банка «Ак Барс» Артем Люлинский в 2011–2016 годах заработал 77 млн руб.

Самый крупный случай нечестной игры на рынке акций произошел в 2016 году. Сотрудник Deutsche Bank Юрий Хилов от имени банка покупал со счетов жены и ее родителей ценные бумаги крупнейших компаний по завышенной цене. Такие операции он проводил с 2013 по 2015 годы и заработал 255 млн руб., после чего уволился. По подозрениям ЦБ манипулировать акциями Хилов начал еще в 2009 году, тогда доход трейдера может составлять 500 млн руб.