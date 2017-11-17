]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Депутаты одобрили выделение дополнительных средств на зарплаты

18:00 17.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Российские парламентарии в ходе рассмотрения во втором чтении проекта бюджета на 2018-2020 годы одобрили выделение средств на повышение зарплат.

В частности, 4,4 млрд бюджетных ассигнований будут выделены в связи с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ). Еще 15,4 млрд будут направлены на увеличение зарплат отдельным категориям работников госучреждений, сообщает «Интерфакс».

На повышение оплаты труда бюджетникам будет выделено 20 млрд рублей. На индексацию денежного довольствия военнослужащих в 2018 году предусмотрено 52,8 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах - 66,4 млрд и 121,6 млрд соответственно.

Ранее депутаты в первом чтении приняли законопроект о постепенном приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму. Так, в 2018 году МРОТ составит 9489 рублей, что будет равно 85% от прожиточного минимума во втором квартале текущего года. В 2019 году показатели должны сравняться.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Зарплаты и пособия в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.11.2017, 22:17
Гость: Lelik

А народ в Африке не обиделся ?
17.11.2017, 19:35
Гость: Парацельс

Сегодня Сергей Доренко сравнил положение России с Африкой))
Интересно насколько это обидно и для кого?))
17.11.2017, 19:08
Гость: *

Рост цен умудрились бы остановить!
Что толку-то выше зарплату платить,
Когда хоть какую её "индексацию"
Не махом ли в пшик превращает инфляция?
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.