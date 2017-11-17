Депутаты одобрили выделение дополнительных средств на зарплаты

Российские парламентарии в ходе рассмотрения во втором чтении проекта бюджета на 2018-2020 годы одобрили выделение средств на повышение зарплат.

В частности, 4,4 млрд бюджетных ассигнований будут выделены в связи с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ). Еще 15,4 млрд будут направлены на увеличение зарплат отдельным категориям работников госучреждений, сообщает «Интерфакс».

На повышение оплаты труда бюджетникам будет выделено 20 млрд рублей. На индексацию денежного довольствия военнослужащих в 2018 году предусмотрено 52,8 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах - 66,4 млрд и 121,6 млрд соответственно.

Ранее депутаты в первом чтении приняли законопроект о постепенном приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму. Так, в 2018 году МРОТ составит 9489 рублей, что будет равно 85% от прожиточного минимума во втором квартале текущего года. В 2019 году показатели должны сравняться.

