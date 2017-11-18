Минфин хочет ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных товаров

Минфин подготовил законопроект, вводящий уголовную ответственность за за ввоз санкционных товаров. Это нарушение планируется приравнять к контрабанде ядовитых и взрывчатых веществ.

Предложенные поправки расширяют в УК ответственность за оборот отдельных видов товаров. Если сейчас в Россию запрещен незаконный ввоз взрывчатки, оружия и т.д., то теперь этот список пополнит и санкционная продукция. Это необходимо для того, чтобы "прекратить злоупотребления", рассказали "РГ" в пресс-службе Минфина.

При этом уголовная ответственность за ввоз санкционных товаров не затронет физлиц. Эмбарго не действует на ввоз такой продукции для личного пользования в ручной клади или багаже. Ответить перед законом придется только бизнесменам.

Нарушение законодательства компаниям и предпринимателям грозит лишением свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в миллион рублей. За организованную торговлю наказание увеличивается до 12 лет лишения свободы.