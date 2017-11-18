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Минфин хочет ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных товаров

12:59 18.11.2017
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин подготовил законопроект, вводящий уголовную ответственность за за ввоз санкционных товаров. Это нарушение планируется приравнять к контрабанде ядовитых и взрывчатых веществ.

Предложенные поправки расширяют в УК ответственность за оборот отдельных видов товаров. Если сейчас в Россию запрещен незаконный ввоз взрывчатки, оружия и т.д.,  то теперь этот список пополнит и санкционная продукция. Это необходимо для того, чтобы "прекратить злоупотребления", рассказали "РГ" в пресс-службе Минфина.

При этом уголовная ответственность за ввоз санкционных товаров не затронет физлиц. Эмбарго не действует на ввоз такой продукции для личного пользования в ручной клади или багаже. Ответить перед законом придется только бизнесменам. 

Нарушение законодательства компаниям и предпринимателям грозит лишением свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в миллион рублей. За организованную торговлю наказание увеличивается до 12 лет лишения свободы.

Темы: Судебная система в России, Экономические санкции и эмбарго, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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18.11.2017, 21:03
Гость: Недобрый ты,У....

Политики дерутся,а ты простых людей травить предлагаешь...
Они нам еду поставляют,а мы им в ответ отраву? Совсем не по христиански это.
18.11.2017, 21:00
Гость: такс

Завтра с утра в поле посади сад и накорми нас нашими ароматными яблоками Только чтоб от цены мы не подавились
18.11.2017, 19:52
Гость: У

Вот возникла мысль, а что если в качестве санкций продать санкционным странам наши сосиски, колбасу, пельмени, сыр ………пусть едят
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