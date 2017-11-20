«Россия кормит Кавказ» - это правда. А «Москва обдирает провинцию» - нет!

Какие губернии и республики ходят с протянутой рукой, а какие содержат и себя, и страну

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БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ...

Представьте большую семью из 85 человек, разъехавшихся по всей стране. У кого-то снег избу завалил, а кто-то - на собственном пляже с дворцом, один нефть качает, а второй от пенсии до пенсии перебивается... Так и российские регионы - их тоже 85. И так же среди них есть бедные родственники, которым не прожить без помощи из кармана богатого дяди. Не потому, что лодыри или калеки. А просто работы нет. Или детей столько, что всех прокормить - зарплаты не хватает. Вот и ходят с протянутой рукой.

И ведь приходится им помогать. Потому что свои. Российские.

Эдакий финансовый социализм - что б не ходили одни в заплатах, а другие - в сюртуках.

В итоге только на «выравнивание бюджетной обеспеченности» (попытка размазать деньги по региональным бюджетам как масло по бутерброду - слоем поровнее) областям и республикам-беднякам в следующем году выделено 645 миллиардов рублей дотаций. Даром, то есть безвозмездно. А им на помощь в федеральном бюджете России-2018 заложены астрономические 1,7 триллиона! (Подробнее об этой цифре - дальше.)

Кому же они достанутся?

Самый обильный денежный поток из центра прольется на Дагестан - ему положено 59 миллиарда.

Помимо Дагестана, крупнейшими получателями дотаций станут Якутия, Камчатка, Алтай и, конечно, Чечня, куда без нее (смотрите таблицу). В сумме этим субъектам достанется почти треть (!) всех дотаций.

Но на самом деле в дотациях в России нуждаются 73 губернии из 85!

...И БОГАТЫЕ ДЯДИ

Лишь 12 регионам помощь не полагается. Они - те самые богатые дяди, которые кормят всех остальных. А точнее - либо особо работящие (например Самарская, Свердловская, Московская и Ленинградская области), либо сильно везучие - с нефтью и газом, как Тюменская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа. Есть регион и с промышленностью, и с нефтью - Татарстан, он тоже в донорах. А есть - со столичным статусом, то есть федеральными офисами, как, например, Петербург, и, конечно, Москва. Не случайно министр финансов России Антон Силуанов как-то признался, что стране порой приходится брать у Москвы взаймы.

По сравнению с прошлым годом дотации были увеличены для 47 областей и республик, а вот для 26 территорий, наоборот, уменьшены: по словам экспертов, экономика в них начала улучшаться. Но все-таки тех, кто идет «на поправку», увы, почти вдвое меньше, чем беднеющих.

Суммы федеральной помощи в пересчете на 1 жителя (руб.)

ЧУКОТКА ДЛЯ НАС - НЕ ДЕШЕВЛЕ АЛЯСКИ

Кто-то скажет: так мы и знали, все деньги уходят на Кавказ - в Дагестан и Чечню. Но если пересчитать суммы дотаций на количество проживающих в регионе, мы увидим совершенно другую картинку. В которой окажется, что на одного жителя Чукотки приходится больше 196 тысяч рублей - почти в 10 раз больше, чем на жителя Чечни или на жителя Дагестана!

И в этом Чукотка отчаянно похожа на Аляску. Когда вам будут, надувая щеки, рассказывать, что вот США выдают на каждого жителя Аляски по 10 тысяч долларов в год только за то, что качают там нефть, вспомните, что и обитатели Чукотки - самые дорогие люди для бюджета России. Без всякой нефти.

«МАЛО! ДАЙТЕ ЕЩЕ!»

Цифры помощи регионам были только опубликованы, а оттуда уже посыпались жалобы: мало!

В ряде губерний долги вообще превышают собственные годовые доходы. Только федеральному центру они задолжали более 1 триллиона рублей! Карельские власти заявляют: денег не хватает, чтобы выполнить майские указы президента по росту зарплат бюджетникам. Но настоящий вопль о помощи раздался из Хакасии, где обнаружился самый высокий дефицит бюджета. И вместо распределенных республике 3 миллиардов глава региона просит прислать 28 миллиардов. Вот это аппетит! Или беда?

По какому же принципу Минфин распределяет дотации регионам? И если все это называется выравниванием бюджетной обеспеченности, то кто ее скривил и недоработал? Об этом мы спросили директора Института реформирования общественных финансов Владимира Климанова.

Топ-10 самых дотационных территорий

- Центру обязательно спасать финансово утопающих? Может, сказать им: денег нет, живите на заработанное?

- В дотациях нет ничего необычного. У части регионов не хватает средств элементарно на бесплатное образование, медпомощь. И тогда федеральный центр вынужден помогать, чтобы не ущемлять граждан в их правах.

- Это окончательная помощь регионам или еще какие-то деньги им пойдут?

- Финансовая помощь регионам, закрепленная в федеральном бюджете, это примерно 1,7 триллиона рублей. Или 11 - 12% от всех расходов бюджета. И эти трансферты подразделяются на разные виды: дотации, субсидии, субвенции. Одним финансовым инструментом решить все задачи сразу нельзя. Отдельные виды трансфертов утверждаются общей суммой на все регионы сразу. И их конкретное распределение остается за правительством.

- Безвозмездные 645 миллиардов для регионов - это рыба или удочка?

- Да, эти деньги на рыбу. Удочку оформляют через целевые субсидии - под конкретные проекты.

- Видели, сколько регионов жалуются, что денег нет? Из последних - Хакасия...

- Целый ряд регионов попал в катастрофическое долговое положение. У нас 8 регионов, у которых годовых доходов меньше, чем госдолгов. Схожее с Хакасией положение в целом ряде территорий: это Карелия, Мордовия, Псковская, Смоленская, Костромская области...

- Северокавказские республики - все дотационные. В связи с чем появилось устойчивое мнение: Россия кормит Кавказ. Возвращаясь к удочке - может, пора ее дать Чечне или Дагестану?

- Удочка не всегда прямо работает. Мы можем построить заводы в этих дотационных регионах, чтобы обеспечить занятость. Но если эти производства возникнут в местах, где нет конкурентных преимуществ, в будущем, может, даже придется удваивать дотации этим территориям. Нужно будет поддерживать не только регион, но и убыточные предприятия. Удочка будет работать там, где есть потенциал формирования таких рабочих мест, которые смогут развивать территорию.

Калужская область уже выходит в число регионов-доноров, хотя раньше никогда им не была. И это за счет того, что там возникли конкурентные производства. Аналогичной отдачи можно ждать еще от нескольких территорий Центральной России и Поволжья. Но сложно представить, что мы можем создать суперрентабельное производство на Северном Кавказе.

- Почему? В Калужской области ведь получилось. И на Кавказе пусть автомобили делают.

- Есть ряд причин: далеко транспортное плечо, нет достаточного количества квалифицированных кадров... Не только заводы придется выстраивать, но и целую систему - профобразование, сбыт. Продукция будет дороже.

Поэтому фармацевтика, электроника - они будут базироваться ближе к крупнейшему рынку сбыта, к Москве и другим крупным городам. Дело не в кавказцах, а в экономико-географическом положении регионов. Татарстан, например, часто выигрывает потому, что он на перекрестье путей, связывающих рынки потребления.

Бизнес просчитывает риски, а Кавказ не всегда ассоциируется со спокойствием.

- А сельское хозяйство?

- Оно может быть рентабельным, но это ограниченные предприятия, например коньячное производство. На Северном Кавказе логичнее формировать адекватную систему мобильности людей...

- Это что? Речь о переселении в другие регионы страны?

- Нет, например, для некоторых регионов сохраняется целевой набор в вузы. Есть нехватка населения на Дальнем Востоке, и там есть отличный университет. Вы скажете, что туда не поедут представители других национальностей? Все зависит от того, что предложит регион людям и какие перспективы они там будут иметь.

- Есть мнение: чем больше дотаций - тем беднее регион. А с Якутией как быть? Она вторая по дотациям. С ее-то алмазами, ураном, углем!

- Россия разная. Не забывайте об индексе удорожания госуслуг от территории к территории: стоимость лечения гражданина в Центральной России будет в 7 - 10 раз ниже, чем на Севере. Самый высокий удорожающий коэффициент у нас на Чукотке. Но и в Якутии почти то же самое. Это очень большая территория с разбросанным по ней населением. Часть налога на добычу полезных ископаемых действительно идет в местный бюджет. Но он не столь значим, как, например, налог на прибыль или налог на доходы физлиц.

- А Башкирия? С ее-то нефтью! Но ей расписано дотаций на 16 миллиардов.

- Дотации рассчитываются на подушевой основе, а в Башкирии большая численность населения - за 4 миллиона. Башкирия немного отстает в экономическом развитии от соседей - Татарстана и Свердловской области. Кстати, как и соседняя Челябинская область. Она когда-то была донором. Но перешла в число «бедной родни». Хотя при ее мощной металлургии должны быть высокие доходы.

- В регионах-донорах звучит мысль о том, что Москва забирает себе налоги, а потому нужно изменить систему налогообложения в пользу регионов. Чтобы было меньше губерний с протянутой рукой.

- Число доноров в новейшей истории России никогда не было больше 25. Можно согласиться, что такое построение финансовой системы страны не очень правильное. Но, с другой стороны, решить эту задачу простыми шагами невозможно. Ведь перераспределение доходов вниз (то есть оставлять регионам больше денег, собранных ими у себя же) автоматически еще сильнее увеличивает разрыв между Москвой и периферией, между промышленно развитыми регионами и неразвитыми. Богатые станут богаче, а бедные - еще беднее. Мы этого хотим? Вряд ли.

ТЕРРИТОРИИ-ДОНОРЫ

Москва

Петербург

Московская область

Ленинградская область

Ханты-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий АО

Ненецкий АО

Тюменская область

Самарская область

Сахалинская область

Свердловская область

Татарстан

Автор: Алексей Овчинников