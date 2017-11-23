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Госдума отклонила проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

12:48 23.11.2017
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Госдума отклонила законопроект ЛДПР, предлагающий вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.

Авторы отмечали, что с 1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам. "Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан. Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров", — говорилось в пояснительной записке.

В связи с этим авторы считали "необходимым вернуться к нормальной индексации пенсий в 2017 году для работающих пенсионеров и восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях". Отмечалось, что общий размер дополнительных денежных средств на индексацию пенсий и фиксированной выплаты для работающих пенсионеров составит порядка 10,3 миллиарда рублей.

Профильный комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов в своем отрицательном заключении на проект закона указал, что правительство РФ, комитет Совета Федерации по социальной политике и Счетная палата РФ также не поддерживают проект федерального закона "в связи с отсутствием источников финансирования расходов на его реализацию".

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 18:22
Гость: Настоящие патриоты

денежки на Запад выводят, и не только денежки, но и целые предприятия из под юрисдикции РФ, чтобы помочь Родине в трудную минуту, и в этом законы , принимаемые Госдумой им очень способствуют, а исполнительная власть имеет честью выполнять юридическое сопровождение таких переводов.
23.11.2017, 18:00
Гость: отклонила законопроект ЛДПР?

Жириновского в президенты!
23.11.2017, 17:53
Гость: Ошибаисси, речастой.

Оне на содержании Кремля. ПОДКУП называется, а по ихнему КОРРУПЦИЯ.
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