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В Крыму выставили на продажу одно из старейших винных предприятий

14:56 25.11.2017
Фото с сайта nsvet-crimea.ru
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Министерство имущества и земельных отношений Крыма выставило на продажу одно из старейших винодельческих предприятий региона, АО «Завод шампанских вин «Новый Свет». Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Его начальная цена, согласно извещению, составляет 1,496 млрд руб. В этот лот, как уточняется в документе, входят девять земельных участков общей площадью 93 536 кв. м. Общая площадь находящихся на них зданий составляет 58 963,7 кв. м. «Процент продаваемых акций в уставном капитале АО — 100%», — отмечается в документации.

Итоги торгов в республиканском ведомстве надеются подвести 20 декабря в Симферополе. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 декабря, сообщает РБК.

Винодельческое предприятие «Новый Свет» было основано в 1878 году основоположником российского виноделия князем Львом Голицыным. В 1880-х он был первым виноделом, который получил право использовать герб Российской империи на этикетке, а в 1896 году игристое вино под маркой «Коронационное» подавали в честь коронации императора Николая II. Спустя еще четыре года, в 1900 году, вино «Нового Света» получило гран-при на Всемирной выставке в Париже.​

Темы: Крым, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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25.11.2017, 22:15
Гость: Килрой

"В марте 2014 года завод был национализирован постановлением Госсоветом Крыма"
Виноват, но "национализация" - это принудительный выкуп. Если деньги Украине не выплачивались, это, просто "грабеж"
25.11.2017, 22:02
Гость: Белая Русь

Завод нужно вернуть наследникам князя Льва Галицина, это будет справедливо.
25.11.2017, 21:27
Гость: парацельс

пилить и отжимать - это они умеют))) а вот создавать и работать - них..
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