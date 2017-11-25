В Крыму выставили на продажу одно из старейших винных предприятий

Министерство имущества и земельных отношений Крыма выставило на продажу одно из старейших винодельческих предприятий региона, АО «Завод шампанских вин «Новый Свет». Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Его начальная цена, согласно извещению, составляет 1,496 млрд руб. В этот лот, как уточняется в документе, входят девять земельных участков общей площадью 93 536 кв. м. Общая площадь находящихся на них зданий составляет 58 963,7 кв. м. «Процент продаваемых акций в уставном капитале АО — 100%», — отмечается в документации.

Итоги торгов в республиканском ведомстве надеются подвести 20 декабря в Симферополе. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 декабря, сообщает РБК.

Винодельческое предприятие «Новый Свет» было основано в 1878 году основоположником российского виноделия князем Львом Голицыным. В 1880-х он был первым виноделом, который получил право использовать герб Российской империи на этикетке, а в 1896 году игристое вино под маркой «Коронационное» подавали в честь коронации императора Николая II. Спустя еще четыре года, в 1900 году, вино «Нового Света» получило гран-при на Всемирной выставке в Париже.​