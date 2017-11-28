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Россия потратила из резервных фондов вдвое меньше, чем планировалось

13:29 28.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Россия в 2017 году потратила из суверенных фондов около 1 триллиона рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Это почти в два раза меньше, чем планировалось, пишет РБК.

«Мы должны были потратить 1,8 триллиона рублей из резерва в этом году, а будет около 1 триллиона рублей», — заявил министр на форуме Финансового университета при правительстве РФ.

Предполагалось, что Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году, однако в начале года Минфин и Минэкономразвития заявили, что фонд удастся сохранить, если среднегодовые цены на нефть не опустятся ниже 50 долларов за баррель.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) формируются с 2008 года за счет нефтегазовых доходов. Правительство ежегодно определяет сумму отчислений в Резервный фонд, остальные нефтегазовые доходы (при наличии таковых) направляются в ФНБ.

По состоянию на 1 ноября, объем средств Резервного фонда России составлял 975 миллиардов рублей, а Фонда национального благосостояния — 4,013 триллиона рублей.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 17:13
Гость: Lelik

Не обманывайте себя, они все ЗА, подставные фигуры.
28.11.2017, 16:08
Гость: Александр М

Если Правительство не выполняет свои планы финансирования экономики, тогда кому нужно это Правительство? Так какое ещё развитие экономики ждать?
28.11.2017, 15:34
Гость: Россиянам,

тем,которых 35 миллионов,не хватает денег на жизнь;тем,которых 35 миллионов, за чертой бедности
ни пожрать,ни одеться,ни лечиться,им денег нет.Зато в общаке Путинского правительства они водятся и приумножаются.Отлично работают шестерки в правительстве.Так и будут держать,даже если шестерку Медведева выбросят из малины.
Голосуем за Титова,или любого другого,кто против Кудринского курса в экономике,ктопротив властной системы пренебрежения своих граждан.
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