Россия потратила из резервных фондов вдвое меньше, чем планировалось

Россия в 2017 году потратила из суверенных фондов около 1 триллиона рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Это почти в два раза меньше, чем планировалось, пишет РБК.

«Мы должны были потратить 1,8 триллиона рублей из резерва в этом году, а будет около 1 триллиона рублей», — заявил министр на форуме Финансового университета при правительстве РФ.

Предполагалось, что Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году, однако в начале года Минфин и Минэкономразвития заявили, что фонд удастся сохранить, если среднегодовые цены на нефть не опустятся ниже 50 долларов за баррель.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) формируются с 2008 года за счет нефтегазовых доходов. Правительство ежегодно определяет сумму отчислений в Резервный фонд, остальные нефтегазовые доходы (при наличии таковых) направляются в ФНБ.

По состоянию на 1 ноября, объем средств Резервного фонда России составлял 975 миллиардов рублей, а Фонда национального благосостояния — 4,013 триллиона рублей.