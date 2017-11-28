Путин подписал закон о tax free для иностранцев

Иностранцы получили право на компенсацию заплаченных в России налогов. Соответствующий закон одобрил и подписал президент.

Tax free – освобождение от налогов. Оно будет действовать для иностранцев при вывозе товаров из России. При этом в документе указано, что льгота распространяется только для резидентов государств, не входящих в Евразийский экономический союз (в него, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), сообщает «Право.ру».

Компенсировать будут 18% от стоимости товара, именно столько в России составляет НДС. Однако оформить налоговый вычет можно будет только на покупки дороже 10 000 руб. Чтобы получить компенсацию, нужно будет оформить специальный чек и предоставить его и паспорт в налоговую в течение года после покупки.

Этот закон рассматривался в Госдуме с июня, в середине ноября он прошел финальное третье чтение, а 22 ноября его одобрил Совет Федерации. Предполагается, что новая норма вступит в силу с 27 декабря 2017 года, но фактически действовать будет с января, когда начнется новый налоговый период по НДС. Вступление в силы тех статей нового закона, которые касаются документооборота, отложили до октября следующего года.