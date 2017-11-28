]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Путин подписал закон о tax free для иностранцев

13:30 28.11.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Иностранцы получили право на компенсацию заплаченных в России налогов. Соответствующий закон одобрил и подписал президент.

Tax free – освобождение от налогов. Оно будет действовать для иностранцев при вывозе товаров из России. При этом в документе указано, что льгота распространяется только для резидентов государств, не входящих в Евразийский экономический союз (в него, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), сообщает «Право.ру».

Компенсировать будут 18% от стоимости товара, именно столько в России составляет НДС. Однако оформить налоговый вычет можно будет только на покупки дороже 10 000 руб. Чтобы получить компенсацию, нужно будет оформить специальный чек и предоставить его и паспорт в налоговую в течение года после покупки.

Этот закон рассматривался в Госдуме с июня, в середине ноября он прошел финальное третье чтение, а 22 ноября его одобрил Совет Федерации. Предполагается, что новая норма вступит в силу с 27 декабря 2017 года, но фактически действовать будет с января, когда начнется новый налоговый период по НДС. Вступление в силы тех статей нового закона, которые касаются документооборота, отложили до октября следующего года.

Темы: Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2017, 17:26
Гость: чо

то я не поняла. Вместо их санкций мы еще западу и деньжат подбросим?
Есть умные? Поясните.
28.11.2017, 14:24
Гость: Так бы о россиянах

Заботливый, ты наш.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.