16+1. Китай сотрудничает с Восточной Европой в обход Евросоюза

Станет ли Центральная и Восточная Европа с китайской помощью локомотивом экономического развития Старого Света?

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетил Венгрию. Там состоялась шестая встреча премьеров стран в формате 16+1, включающем страны Восточной Европы и Балканского региона (далее ЦВЕ: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Словения, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания и Македония), а также Китай.

Как заявил Ли Кэцян, такой формат сотрудничества способен укрепить торговую либерализацию, упростить инвестиционные процессы, а также будет способствовать европейской интеграции. В таком формате объединяются постсоветские страны Прибалтики, восточноевропейские члены ЕС и ряд балканских государств, не входящих в это объединение. Главы четырёх стран ЦВЕ посещали форум "Одного пояса - одного пути", прошедший в мае в Пекине.

Зачем Китай сотрудничает с Восточной Европой в обход структур Евросоюза и что такое партнёрство может означать для России?

Китай продвигает свою модель глобализации

Премьер Госсовета КНР, как передаёт "Жэньминь Жибао", предложил странам ЦВЕ план сотрудничества из пяти пунктов:

Первый подразумевает расширение масштабов экономики и торговли, поощрение либерализации и упрощение в торговле и в области инвестиций.

Второй заключается в развитии основных проектов по транспортному сообщению по морю, суше и воздуху.

Третий пункт - освоение такой модели сотрудничества, как индустриальные парки в сфере производственных мощностей, энергетики, логистики и сельского хозяйства.

В-четвертых, Ли Кэцян призвал к усилению финансовой поддержки формата сотрудничества 16+1. В этом отношении КНР предлагает задействовать два новых канала: Межбанковскую ассоциацию Китай-страны ЦВЕ, на нужды которой Государственный банк развития Китая предоставит кредит в размере 2 млрд долларов и Фонд инвестиционного сотрудничества Китай - ЦВЕ, располагающий средствами в миллиард долларов. Кроме того КНР поддерживает предоставление юаневых инвестиций в страны региона.

Пятым пунктом в выступлении китайского премьера значится углубление культурных и гуманитарных обменов.

Таким образом, направления сотрудничества по линии КНР - ЦВЕ в целом типичны для продвигаемой Пекином инициативы "Одного пояса - одного пути". Китай вкладывает свои средства в развитие инфраструктурных и высокотехнологичных проектов за рубежом, укрепляет значение юаня как международной валюты, а по линии гуманитарных обменов применяет инструменты мягкой силы.

Немаловажно и высказывание Ли Кэцяна о том, что Китай уважает стремление некоторых стран ЦВЕ вступить в ЕС и участвовать в других международных организациях и механизмах регионального сотрудничества, благодаря чему "наше сотрудничество станет полезным дополнением к сотрудничеству Китая и ЕС и составной частью здорового и сбалансированного развития глобализации".

Следовательно, Пекин открыт для взаимодействия с любыми странами региона, вне зависимости от их отношения к Брюсселю, а также реализует свою стратегию "построения сообщества человечества с единой судьбой".

Шёлковый путь для ЦВЕ: возможности или угроза?

Касаясь истории взаимодействия в формате 16+1, издание Global Times, считающееся неофициальным рупором Компартии Китая, отмечает, что мировой финансовый кризис и кризис европейского суверенного долга ограничил способность Евросоюза поддерживать страны Центральной и Восточной Европы. Именно на этом фоне первая встреча в таком формате произошла в Варшаве в 2012 г.

В 2015 г. рост совокупных инвестиций между КНР и странами ЦВЕ составил 80% по сравнению с 2008 г. При этом китайская модель инвестиций отличается от аналогичной модели Евросоюза, а подчас и несовместима с ней. Развитие политических и экономических связей между Китаем и ЦВЕ способно поставить под угрозу единство в рамках ЕС. В Китае, однако, считают такие подозрения беспочвенными, настаивая на том, что сотрудничество с ЦВЕ всегда было прозрачным, а функционеры ЕС приглашаются на каждый саммит 16+1 в качестве наблюдателей. Опасения вызывает также большой дефицит в торговле стран ЦВЕ с Китаем.

Венгерская Hungary Today, сообщает что Виктор Орбан во вступительном слове призвал 16 стран ЦВЕ стать двигателем экономического роста в Европе. Европе стоит обратиться "технически и финансово" к Китаю в будущем, она не должна упустить свой шанс для развития, особенно, когда сталкивается с историческими вызовами.

Далеко не все в Восточной Европе разделяют энтузиазм по поводу взаимодействия с Китаем, например, министр обороны Польши Антоний Мачеревич называл концепцию Нового Шёлковго пути "договорённостью Западной Европы с Россией и Китаем по исключению из евразийского пространства влияния Соединенных Штатов и ликвидации геополитической субъектности Польши. Польша, самое большое государство на стыке российско-китайской и немецкой зон влияния".

Однако опасения одиозного польского министра не мешают странам продолжать налаживать экономическое взаимодействие. Более того, в ходе переговоров с польской коллегой Беатой Шидло Ли Кэцян коснулся не только вопросов торговли, но и напомнил, что Польша в следующем году станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН, в связи с чем Пекин намерен укрепить контакты и координацию с Варшавой по международным делам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о планах сделать свою страну крупнейшим в центральноевропейском регионе экспортёром в КНР, а Китай – крупнейшим инвестором в Венгрию. В этом направлении предпринимаются определённые шаги, так за первые 8 месяцев этого года двусторонний товарооборот вырос на 26%, а объём китайских инвестиций в венгерскую экономику составил 4,1 млрд долларов. В конце 2020 г. ожидается начало реконструкции железной дороги от Будапешта до Белграда, 85% стоимости этих работ будут профинансированы за счёт китайского кредита, который будет предоставляться в американских долларах на двадцать лет под 2,5% годовых.

Премьеры Китая и Латвии договорились укреплять сопряжение инициативы "Пояс и путь" со стратегией развития Латвии и участвовать в строительстве латвийских портов и других объектов инфраструктуры, чтобы морские маршруты содействовали сотрудничеству Китая со странами Балтии и Северной Европы.

Украинский исследовательский центр "Тянься линк" отмечал, что проект 16+1 теоретически способен ускорить и интеграцию Киева и ЕС, а трансформация этого процесса в 17+1 может стать дополнительной точкой экономической и геополитической опоры, но заинтересованность в этом нужно проявить дипломатическими шагами с украинской стороны. Пока что об участии каких-либо представителей Киева в будапештском саммите не известно. Нет никаких данных и о том, что к расширению формата стремятся и остальные его участники.

Всё же на данный момент имеется как минимум один проект контейнерных перевозок в ЦВЕ через территории Украины. 27 октября поезд из китайского Даляня доставил в Братиславу 41 контейнер с продукцией на сумму 3 млн долларов через территорию России и Украины. Путь до словацкой столицы занял 15 дней. Несколько контейнеров прошли транзитом далее до Венгрии и Германии.

Министр транспорта этой страны Арпад Ерсек отметил, что открытие такого железнодорожного коридора экономит время доставки и создаёт новые возможности для бизнеса. Ожидается, что с 2018 г. поезда из Даляня до Братиславы начнут ходить еженедельно, а во второй половине года – даже два раза в неделю.

При этом запущенный зимой 2016 г. поезд о маршруту "в обход России" оказался не более чем пиар-проектом, состав отправился в путь незагруженным и пришёл в Китай со срывом сроков, на некоторое время даже потерявшись на территории Казахстана. Таким образом, для практического сотрудничества в таком формате Словакии необходим жизнеспособный транзит через украинско-российскую границу.

Впрочем, с оживлением торговли между КНР и ЦВЕ может получить дополнительное развитие железнодорожный маршрут через Россию и Белоруссию, на котором и без того в последнее время заметен рост перевозок. Стоит, однако, отметить тот факт, что большинство стран формата 16+1 намерены увеличивать экспорт в Китай своей сельскохозяйственой продукции.

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с Накануне.RU отметил, что политическое значение переговоров в Будапеште и их влияние для России и Украины не стоит переоценивать: "эти переговоры носят экономический характер. Экономика это всегда геополитика, но если на переговоры прибывает китайский премьер, то они стопроцентно носят экономический характер. Если бы были политические – прибыл бы Си Цзиньпин. Если китайцы договорятся об укреплении и усилении экономического сотрудничества, то это потенциально увеличит транзит, в том числе, и через Россию, смотря что, куда и как они будут продавать, но естественно, напрямую, эти переговоры никак на России и Украине не отражаются".