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Биткоин установил третий рекорд с начала недели

18:50 29.11.2017
Фото с сайта iambinarytrader.ru
Фото с сайта iambinarytrader.ru
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Курс криптовалюты биткоин преодолел отметку в 11 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Рост биткоина на различных биржах составил от 13,77% до 14,38%. Курс криптовалюты варьировался от 11,2 до 11,4 тысячи долларов.

Примечательно, что планку в девять тысяч долларов биткоин взял 27 ноября, а 10-тысячный рубеж преодолел 29 ноября утром.

Специалисты называют рост биткоина «мощным спекулятивным пузырем» и при этом отмечают, что взлет криптовалюты может продолжаться.

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц полагает, что успех биткоина объясняется возможностью обходить контроль. Эксперт считает, что криптовалюту следует запретить, тем более, что она не выполняет каких-либо важных функций, передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инвесторы, напротив, уверены в перспективах биткоина. Они ожидают, что криптовалюта сможет потеснить золото в качестве инструмента для инвестиций.

В настоящее время биткоин удерживает первое место по капитализации, которая оценивается почти в 192 миллиард долларов. На втором и третьем местах Ethereum и Bitcoin Cash, чьи показатели гораздо скромнее - 49,6 и 27,7 миллиарда долларов соответственно.
 

Темы: Мировые биржи и рынки ценных бумаг, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 23:48
Гость: Ну-ну

"Пока живут на свете дураки обманывать нам стало быть с руки..."
29.11.2017, 19:41
Гость: Chateauneuf Du Pap

Если бы у вас вместо рубля приняли в обиход биткойн - сразу бы рухнул !!
Можете бесплатно использовать эту мою идею для атаки на Wall Street.
29.11.2017, 19:34
Гость: Кто то неплохо платит за пропаганду

т.н. "криптовалюты", т.е. денег АНТИХРИСТА.
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