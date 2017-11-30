Уставный капитал «Открытия» уменьшили с 11 миллиардов до одного рубля

Временная администрация уменьшила уставный капитал банка «Открытие» с 11 миллиардов рублей до одного рубля. Решение опубликовано на сервере раскрытия корпоративной информации.

Изменение величины капитала произойдет через уменьшение стоимости акций. Поводом для решения стало распоряжение Центробанка, который потребовал уменьшить капитал до одного рубля в рамках мер по предупреждению банкротства.

Капитал банка уменьшается до одного рубля в случаях, когда величина его собственных средств имеет отрицательное значение.

С августа 2017 года «Открытие» проходит процедуру санации, которой занимается сам Центробанк. Перед этим из «Открытия» произошел массовый отток вкладов физических и юридических лиц.