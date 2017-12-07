Центробанк потратит на спасение «Открытия» 456 млрд рублей

Банк России собирается докапитализировать банк "Открытие" на 456 млрд руб.

29 августа ЦБ сообщил об утверждении плана повышения финансовой устойчивости банка "Открытие" и приступил к его исполнению. В сообщении было сказано, что банк и все его структурные подразделения будут работать в обычном режиме, а все требования кредиторов продолжат исполняться своевременно и в полном объеме, сообщает «Право.ру».

ЦБ будет оказывать банку финансовую поддержку, тем самым выступая гарантом непрерывности его деятельности. Банк стал первой организацией, финансовое оздоровление которой проводится с помощью Фонда консолидации банковского сектора.

Докапитализация банка позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью активов и обязательствами банка в размере 189,1 млрд руб., предоставит финансовую помощь страховой компании "Росгосстрах" на 42,2 млрд руб. и негосударственным пенсионным фондам, входящим в банковскую группу, на 42,9 млрд руб.

Кроме того, в рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 млрд руб. для формирования нового капитала банка "Открытие", являющегося головной организацией банковской группы.

"Осуществление указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение Банком нормативов достаточности капитала", – подчеркивает регулятор.