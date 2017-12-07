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Центробанк потратит на спасение «Открытия» 456 млрд рублей

15:59 7.12.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России собирается докапитализировать банк "Открытие" на 456 млрд руб.

29 августа ЦБ сообщил об утверждении плана повышения финансовой устойчивости банка "Открытие" и приступил к его исполнению. В сообщении было сказано, что банк и все его структурные подразделения будут работать в обычном режиме, а все требования кредиторов продолжат исполняться своевременно и в полном объеме, сообщает «Право.ру».

ЦБ будет оказывать банку финансовую поддержку, тем самым выступая гарантом непрерывности его деятельности. Банк стал первой организацией, финансовое оздоровление которой проводится с помощью Фонда консолидации банковского сектора.

Докапитализация банка позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью активов и обязательствами банка в размере 189,1 млрд руб., предоставит финансовую помощь страховой компании "Росгосстрах" на 42,2 млрд руб. и негосударственным пенсионным фондам, входящим в банковскую группу, на 42,9 млрд руб.

Кроме того, в рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 млрд руб. для формирования нового капитала банка "Открытие", являющегося головной организацией банковской группы.

"Осуществление указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение Банком нормативов достаточности капитала", – подчеркивает регулятор.  

Темы: Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 21:46
Гость: Полагаю,

что предстоящие "выборы" будут последними.
После этого - народное восстание. Дальше так продолжаться не может.
И Вовочка с пацанами это прекрасно понимает. Хапает напоследок.
07.12.2017, 21:44
Гость: Да

не боись! За счет пенсионеров выкарабкаются.
Пенсионеров много, Вова - один!
07.12.2017, 21:42
Гость: Я считал что Набиуллина вытягивает из ямы экономику.

Ну, братан, ты даёшь! Какой наивняк!
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