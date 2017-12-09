Украинцы спасают польскую экономику, заявили в Киеве

Павел Климкин заявил о том, что украинцы вносят значимый вклад в экономику Польши. Об этом глава украинского МИД сообщил журналистам в эфире "112 Украина", комментируя заявление польского премьера Матеуша Моравецкого относительно большого количества украинских беженцев в Польше.

Ранее Моравецкий заявил о том, что Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза".

Климкин, комментируя заявление Моравецкого, отметил, что украинцы спасают польскую экономику.

"Мы (украинцы, - ред.) реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю случаи, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают".

Также глава украинского МИД отметил, что, по оценкам ведомства, сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев.

"МИД оценивает, что почти 1 млн украинцев в Польше. Так кто кого спасает? В данном смысле мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями по всем вопросам, включая вопрос нашей исторической памяти", - добавил Климкин.

Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения на посту главы кабинета министров заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как "геноцид на Волыни", забывать нельзя.