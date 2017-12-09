]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Украинцы спасают польскую экономику, заявили в Киеве

16:21 9.12.2017
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Павел Климкин заявил о том, что украинцы вносят значимый вклад в экономику Польши. Об этом глава украинского МИД сообщил журналистам в эфире "112 Украина", комментируя заявление польского премьера Матеуша Моравецкого относительно большого количества украинских беженцев в Польше.

Ранее Моравецкий заявил о том, что Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза".

Климкин, комментируя заявление Моравецкого, отметил, что украинцы спасают польскую экономику.

"Мы (украинцы, - ред.) реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю случаи, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают".

Также глава украинского МИД отметил, что, по оценкам ведомства, сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев.

"МИД оценивает, что почти 1 млн украинцев в Польше. Так кто кого спасает? В данном смысле мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями по всем вопросам, включая вопрос нашей исторической памяти", - добавил Климкин.

Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения на посту главы кабинета министров заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как "геноцид на Волыни", забывать нельзя.

Темы: Польша, Украина, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.12.2017, 22:56
Гость: Килрой

Это в Вас говорят совковые мозги. ЕС это либеральный проект. Во главе угла права человека, в частности, право жить и работать где хочется. А государство это совокупность его граждан. Если, например, 2 миллиона граждан украины получают приличную зарплату в Польше, то они эта часть украины уже живет хорошо. Нет никакой разницы, украинец получает, скажем $2000 или в Варшаве. Раз получает гражданин украины, значит и то и другое это экономика украины.
09.12.2017, 20:03
Гость: ybr

как говорят сталкеры из одного из авиаотрядов аэрофлота денкин не согласен в корне.
09.12.2017, 18:43
Гость: Украинская шизофрения зашкаливает.

Действительно украинцы работают на польскую экономику. И это хорошо для Польши. А когда украинцы начнут работать на украинскую экономику? Жаль что этому Климкину не доходит, что и деньги, которые они заработают в Польше или в любой другой стране, они вложат у себя на Украине не в украинскую экономику, так как на эти деньги они купят товары импортные, не украинские. Своих то товаров нет, экономику климкины раздербанили. Вот такие идиоты управляют окраиной. Главное кукарекнуть и это, самое главное, действует на кастрелеголовых.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.