«Росатом» объявил конкурс на очистку от радиации участка завода «Маяк»

Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс с ограниченным участием на очищение загрязненного радиацией участка завода «ПО «Маяк» в Челябинской области площадью 30 тыс. кв. м. Проект размещен на сайте госзакупок.

Уведомление о конкурсе датировано 29 ноября 2017 года. «Росатом» закончит принимать заявки 22 декабря. Максимальная цена контракта — 30 млн руб.

Из конкурсной документации следует, что загрязнение заявленного участка произошло в 1957 и 1967 годах. В первом случае причиной этого стала разгерметизация емкости с жидкими высокоактивными отходами, во втором — «ветровой унос иловых отложений с обмелевшей береговой полосы водоема — хранилища радиоактивных отходов», пишет РБК.

На зараженном участке в настоящее время располагаются производственные здания, наземная галерея, дорожки и площадки, покрытые асфальтом, цементом и щебнем, хозяйственные постройки, наземные и подземные коммуникации. Основными радионуклидами, подчеркивается в описании проекта, являются цезий-137 и стронций-90.

Подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет удалить все зараженные радионуклидами деревья и кустарники​, вывезти на полигон металлический лом и строительные радиоактивные отходы, уплотнить старый и завезти новый чистый грунт «с толщиной слоя около 400 мм», создать из завезенной почвы корнеобитаемый слой толщиной порядка 100 мм, провести контрольное радиационное обследование и посеять траву.



