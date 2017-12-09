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«Росатом» объявил конкурс на очистку от радиации участка завода «Маяк»

12:37 9.12.2017
Фото с сайта wikipedia.org
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Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс с ограниченным участием на очищение загрязненного радиацией участка завода «ПО «Маяк» в Челябинской области площадью 30 тыс. кв. м. Проект размещен на сайте госзакупок.

Уведомление о конкурсе датировано 29 ноября 2017 года. «Росатом» закончит принимать заявки 22 декабря. Максимальная цена контракта — 30 млн руб.

Из конкурсной документации следует, что загрязнение заявленного участка произошло в 1957 и 1967 годах. В первом случае причиной этого стала разгерметизация емкости с жидкими высокоактивными отходами, во втором — «ветровой унос иловых отложений с обмелевшей береговой полосы водоема — хранилища радиоактивных отходов», пишет РБК.

На зараженном участке в настоящее время располагаются производственные здания, наземная галерея, дорожки и площадки, покрытые асфальтом, цементом и щебнем, хозяйственные постройки, наземные и подземные коммуникации. Основными радионуклидами, подчеркивается в описании проекта, являются цезий-137 и стронций-90.

Подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет удалить все зараженные радионуклидами деревья и кустарники​, вывезти на полигон металлический лом и строительные радиоактивные отходы, уплотнить старый и завезти новый чистый грунт «с толщиной слоя около 400 мм», создать из завезенной почвы корнеобитаемый слой толщиной порядка 100 мм, провести контрольное радиационное обследование и посеять траву.


 

Темы: Росатом
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Комментарии читателей
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09.12.2017, 22:20
Гость: Я балдею

в тех годах никто не знал какую угрозу представляют отходы по производству ядерного топлива и их тупо сливали в речку, которая поила несколько населённых пунктов, но после того как люди начали массово умирать, отходы стали частично очищать , но опять же тупо сливали туда же. Это "советская" власть, но нынешняя...
В сентябре нынешнего 17 года на Маяке произошёл выброс, сравнимый с Чернобыльской аварией, но население страны не знает ничего до сих пор. И вот объявляется конкурс на очистку этой речки, когда нужно дезактивировать от Рутения 106 всю Челябинскую область. СМИ молчат.
09.12.2017, 15:52
Гость: РО

А КОГДА ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБОРНЫЕ СТРОИТЬ БУДЕМ? МОЖЕТ ЛУЧШЕ ЭТИМ ЗАНЯТЬСЯ?
09.12.2017, 13:01
Гость: Марина

...загрязнение заявленного участка произошло в 1957 и 1967 года...
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Похоже, что 256 завод по остекловыванию отходов не имеет отношения к выбросу рутения-106. Иначе были бы обнаружены и другие долгоживущие изотопы, которым даже многолетняя выдержка не дала возможности распасться.
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