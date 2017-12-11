В России могут ввести обязательную маркировку пива

С первого июля 2018 года в России может быть введена обязательная маркировка пива федеральными специальными и акцизными марками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Национального союза защиты потребителей.

По данным агентства, соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он предлагает распространить на пиво такую же маркировку, которая действует для спиртных напитков и винодельческой продукции. Так на зарубежные поставки должны наноситься акцизные марки, а на продукцию, выработанную внутри страны — федеральные спецмарки.

Предполагается, что данный законопроект позволит увеличить акцизные поступления от производства и оборота пива и пивных напитков, усилит защиту интересов потребителя и легальных производителей пивоваренной продукции. Маркировка позволит контролировать уплату налогов, это может дать бюджету допольнительные доходы в размере более 50 млрд рублей ежегодно.

По словам специалистов, в последнее время рынок заполнили псевдопивные напитки, которые представляют собой смесь ароматизаторов, красителей, воды и спирта неизвестного происхождения. При этом ставка акциза на вино, произведенного из российского винограда, составляет 5 рублей/литр, а акциз на пиво крепостью выше 0,5 градуса и до 8,6 градуса, а также на напитки на основе пива, составляет 21 рубль/литр. При этом вина маркируются, а пиво — нет.