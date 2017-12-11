]]> ]]>
Главная Экономика Новости

В России могут ввести обязательную маркировку пива

14:15 11.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

С первого июля 2018 года в России может быть введена обязательная маркировка пива федеральными специальными и акцизными марками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Национального союза защиты потребителей.

По данным агентства, соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он предлагает распространить на пиво такую же маркировку, которая действует для спиртных напитков и винодельческой продукции. Так на зарубежные поставки должны наноситься акцизные марки, а на продукцию, выработанную внутри страны — федеральные спецмарки.

Предполагается, что данный законопроект позволит увеличить акцизные поступления от производства и оборота пива и пивных напитков, усилит защиту интересов потребителя и легальных производителей пивоваренной продукции. Маркировка позволит контролировать уплату налогов, это может дать бюджету допольнительные доходы в размере более 50 млрд рублей ежегодно.

По словам специалистов, в последнее время рынок заполнили псевдопивные напитки, которые представляют собой смесь ароматизаторов, красителей, воды и спирта неизвестного происхождения. При этом ставка акциза на вино, произведенного из российского винограда, составляет 5 рублей/литр, а акциз на пиво крепостью выше 0,5 градуса и до 8,6 градуса, а также на напитки на основе пива, составляет 21 рубль/литр. При этом вина маркируются, а пиво — нет.

Темы: Россия, Акцизы и пошлины , Производство и реализация пива и слабоалкогольных напитков
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.12.2017, 14:54
Гость: Т.е.

народный напиток станет еще дороже?
Правильным путем идут гаспада управители. Правильным горбачевским путем.
Только мы это уже проходили, 30 лет назад.
Чем это закончилось - все знают.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.