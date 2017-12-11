Европа создает собственный валютный фонд

15 декабря в Брюсселе состоится очередной саммит Европейского союза, в повестке дня которого есть вопрос о создании Европейского валютного фонда (ЕВФ)

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Ещё в 1979 году на базе Европейского экономического сообщества (ЕЭС) возникла Европейская валютная система (ЕВС), создание которой преследовало цель защитить Европу от колебаний валют вследствие перехода от Бреттон-Вудской валютной системы к Ямайской.

Тогда был учреждён Европейский фонд валютного сотрудничества (European Monetary Cooperation Fund), формировавшийся за счёт взносов государств-членов и предназначенный для стабилизации обменных курсов валют отдельных стран в рамках ЕС путём выдачи кредитов для выравнивания платёжных балансов.

В конце ХХ века, когда Европа стала переходить на единую валюту (евро), этот фонд прекратил своё существование.

О едином валютном фонде в Европе вспомнили вновь примерно через десять лет. На излёте финансового кризиса 2007-2009 гг. Европа начала медленно вползать в другой кризис – долговой, грозивший распадом ЕС.

В новых условиях фонд понадобился не для стабилизации валютных курсов национальных денежных единиц (они были упразднены), а для того, чтобы не допускать вопиющих нарушений финансовых нормативов, которые определялись Маастрихтским соглашением 1992 года (дефицит бюджета, государственный долг, инфляция, процентные ставки).

Ещё в 2010 году главный экономист Deutsche Bank Томас Майер предложил создать полноценный Европейский валютный фонд (ЕВФ) по аналогии с МВФ.

В 2010 году специально для борьбы с европейским долговым кризисом создали Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС). Было также принято решение о создании Европейского механизма финансовой стабилизации (ЕМФС) за счёт средств Европейской комиссии (60 млрд. евро) для решения долговых проблем Европы и стабилизации курса евро.

Наконец, в 2011 году был создан Европейский стабилизационный механизм, ЕСМ (European Stability Mechanism, ESM), который был призван заменить ранее созданные фонды.

Некоторое время ЕСМ сосуществовал с ЕФФС, но в 2013 году последний прекратил своё существование. Остался лишь ЕСМ – фонд, предоставляющий помощь странам еврозоны, когда у них возникают трудности с деньгами для выполнения внешних долговых обязательств.

Ресурсная база ЕСМ формируется за счёт взносов 19 стран-членов еврозоны. Взносы являются в значительной мере условными, они представляют собой обязательства стран внести деньги в случае возникновения острой необходимости. Проплаченная часть капитала ЕСМ по состоянию на март 2017 года составила 80,4 млрд. евро.

Основная часть ресурсов ЕСМ мобилизуется путём размещения облигаций на рынке. Размещений было много, сроки погашения бумаг различные, но все они «длинные» и «сверхдлинные» (до 40 лет). Первая эмиссия бумаг была проведена в 2011 году. Тогда спрос на облигации наднационального фонда превысил их предложение в 9 раз.

Самая большая эмиссия бондов была проведена в октябре 2012 года – на сумму 7 млрд. евро. В 2017 году запланировано выпустить долгосрочных облигаций на общую сумму 11,5 млрд. евро. Несмотря на очень скромную доходность бумаг ЕСМ, они пользуются по-прежнему хорошим спросом, т.к. рейтинговые агентства дают им высшие оценки. Бумаги последних выпусков вообще имеют нулевую процентную ставку.

Как отмечается на сайте ЕСМ, выдано к настоящему времени кредитов на сумму 273,3 млрд. евро. Средняя ставка по предоставленным кредитам на 30 сентября 2017 года составила всего 1,06% годовых. В период 2011-2015 гг. ЕФФС и пришедший ему на смену ЕСМ предоставили кредиты, общий объём которых в 2,5 раза превысил общую сумму кредитов МВФ за тот же период. Главными получателями кредитов ЕСМ стали Греция, Ирландия, Испания и Португалия.

Здесь особенно выделяется Греция. Для её спасения были разработаны программы помощи с участием МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии. За вывеской Еврокомиссии фактически действует ЕСМ. Две первые программы уже закрыты, сейчас действует третья (на общую сумму 86 млрд. евро).

На сегодняшний день в рамках третьей программы ЕСМ перечислил Греции 42 млрд. евро. Всего по линии ЕФФС и ЕСМ в Грецию было перечислено в рамках трёх программ помощи 182 млрд. евро.

По состоянию на 30 октября 2017 года ЕСМ был держателем 52% всего суверенного долга Греции. Следует также обратить внимание на то, что ЕСМ покупал очень длинные бумаги греческого казначейства: средний срок погашения долга по греческим бумагам, согласно данным ЕСМ, – 32,5 года.

Кредитный потенциал механизма на сегодняшний день составляет 500 млрд. евро, а использован он, по данным ЕСМ, лишь на 25%. Эта статистика призвана вселять оптимизм в участников ЕСМ: в случае возникновения кризиса механизм будет способен оказать масштабную помощь нуждающимся странам.

По ряду параметров кредиты ЕСМ даже более привлекательны, чем кредиты МВФ. Так, предельный срок погашения кредитов МВФ – 10 лет (средний – от 3 до 5 лет), а кредитов ЕСМ – 40 лет (средний – около 30 лет). Процентные ставки по кредитам МВФ – в диапазоне от 2 до 5%, а у ЕСМ – примерно 1%.

Более гибко и оперативно решается вопрос о расширении ресурсной базы (для этого в ЕСМ используются эмиссии долговых бумаг; в МВФ же несколько лет безуспешно решается вопрос об увеличении капитала путём удвоения взносов стран-членов). Уже не приходится говорить о том, что ЕСМ не выставляет таких жёстких условий получателям кредитов, как МВФ.

Единственный серьёзный минус ЕСМ – узкая страновая направленность (на сегодняшний день всего четыре названные выше страны), а выход ЕСМ за пределы еврозоны вообще недопустим.

Словосочетание «Европейский валютный фонд» уже несколько лет звучало в статьях и выступлениях. А 20 марта 2017 года министр финансов Нидерландов, глава еврогруппы (еврогруппа – неформальное объединение министров финансов стран еврозоны) Йерун Дейсселблум в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Евросоюз создать Европейский валютный фонд (ЕВФ) по образцу МВФ.

Такой фонд, по мнению Дейсселблума, может вырасти из Европейского стабилизационного механизма. Еврокомиссар по экономическим и финансовым делам Пьер Московиси в тот же день выразил поддержку замыслу европейского аналога МВФ. На протяжении всего 2017 года это предложение тщательно готовилось к годовому итоговому саммиту ЕС. Тут возникает несколько вопросов.

Зачем Европе свой валютный фонд, если есть МВФ? Дело в том, что Международный валютный фонд переживает серьёзный кризис. США как главный акционер МВФ всячески препятствуют его реформированию. Недовольство Фондом растёт как со стороны стран-получателей кредитов и займов МВФ, так и со стороны многих государств, являющихся членами организации и справедливо считающими, что их доли в голосах при принятии решений сильно занижены.

Некоторые эксперты даже не исключают возможности развала этого финансового института. Есть также противоречия между МВФ и Европейским союзом, которые проявились при реализации программ помощи Греции. Отмечу, что почти все деньги в рамках программы помощи Греции выделяет Европа (через ЕСМ), а МВФ участвует в этом лишь своими советами, которые сильно раздражают Брюссель.

Одним из наиболее сложных является вопрос о том, чем ЕВФ будет отличаться от нынешнего ЕСМ. Эксперты выдвигают следующие версии: 1) расширится круг участников (ЕСМ охватывает еврозону, а ЕВФ будет охватывать весь ЕС); 2) расширится ресурсная база; 3) повысится оперативность принимаемых решений (ЕВФ будет избавлен от необходимости тягучих консультаций, кои сегодня Брюссель вынужден проводить с МВФ при оказании помощи Греции); 4) расширится круг решаемых задач (ЕСМ выделяет деньги на закрытие бюджетных дефицитов и решение проблем внешнего долга; ЕВФ может стать гибридом, совмещающим модели МВФ и Всемирного банка, т.е. деньги могут выделяться для финансирования инвестиционных проектов, имеющих общеевропейскую значимость).

Не буду множить список версий того, во что может трансформироваться нынешний Европейский стабилизационный механизм. В конце следующей недели надеюсь узнать ответы из документов саммита ЕС. Можно только предположить, что процесс создания ЕВФ будет непростым. Слишком широким может оказаться разброс мнений среди стран еврозоны и ЕС о том, каким должны быть статус фонда, его ресурсная база, функции и т.д.

Хранит пока полное молчание по поводу проекта ЕВФ Европейский центральный банк, деятельность которого уже сегодня сильно пересекается с ЕСМ, а завтра может ещё сильнее пересекаться с ЕВФ. Европейская комиссия, выступающая главным мотором проекта, в своих лаконичных релизах говорит, что окончательные решения по ЕВФ будут приняты Евросоветом и Европарламентом лишь в середине 2019 года.

В заключение скажу, что создание Европейского валютного фонда вписывается в глобальный тренд создания подобного рода институтов в других частях мира. Тренд этот обусловлен кризисом МВФ, надвигающейся второй волной глобального финансового кризиса и растущими угрозами дезинтеграции мировой валютной системы.

Еще в 1976 году был учрежден Арабский валютный фонд (AMF), в 1978 году –Латиноамериканский резервный фонд (FLAR). Функции и корпоративное управление в этих фондах построены по аналогии с МВФ. До недавнего времени они существовали в замороженном виде, их влияние даже в региональных масштабах было минимальным. Сегодня наблюдаются попытки их реанимации.

Во время валютного кризиса 1997 года, который нанёс серьёзный ущерб более чем десятку стран Юго-Восточной Азии, родилась выдвинутая Японией идея создания Азиатского валютного фонда. Она не была реализована. Её вновь реанимировали во время глобального финансового кризиса 2007-2009 гг., но и тогда она осталась на бумаге. Сегодня, когда мир находится на пороге второй волны глобального финансового кризиса, Япония и ряд стран АСЕАН предприняли третью попытку создания Азиатского валютного фонда.

В 2009 году по инициативе президента Венесуэлы Уго Чавеса в рамках стран MercoSur создали Банк Юга (BancoSur), который совмещает функции валютного фонда и банка развития.

В разгар последнего финансового кризиса Россией и её соседями был создан Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества, который в 2015 году был переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

Кроме того, сейчас появляется новый вид валютных фондов, которые совершенно не похожи на МВФ. Это соглашения между центробанками и другими национальными институтами о валютных свопах (обменах валютами в виде краткосрочных кредитов) и иных формах помощи для стабилизации курсов национальных валют, но это уже тема отдельного разговора.