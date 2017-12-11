Названа сумма ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал суммы ежемесячная выплат на первого и второго ребенка.

Как сообщает РИА Новости, средняя по России ежемесячная выплата составит 10,5 тысячи рублей. Минимальную сумму получат жители Белгородской области, максимальную - Чукотского автономного округа.

«Размер выплаты должен соответствовать уровню жизни в регионе. Мы берем региональный прожиточный минимум ребенка. Какой прожиточный минимум ребенка за второй квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018 год», - рассказал Топилин.

Пособие на первенцев — одно из важных инициатив Владимира Путина в социально-демографической сфере. Адресная выплата семьям будет осуществляться с января 2018 года. Средства будут выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет.

Так же президент предложил продлить программу маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок.