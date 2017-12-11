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Названа сумма ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка

12:17 11.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал суммы ежемесячная выплат на первого и второго ребенка.

Как сообщает РИА Новости, средняя по России ежемесячная выплата составит 10,5 тысячи рублей. Минимальную сумму получат жители Белгородской области, максимальную - Чукотского автономного округа.

«Размер выплаты должен соответствовать уровню жизни в регионе. Мы берем региональный прожиточный минимум ребенка. Какой прожиточный минимум ребенка за второй квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018 год», - рассказал Топилин.

Пособие на первенцев — одно из важных инициатив Владимира Путина в социально-демографической сфере. Адресная выплата семьям будет осуществляться с января 2018 года. Средства будут выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет.

Так же президент предложил продлить программу маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 14:34
Гость: Ныне бремя ожиданий, что

Время скоро изменится,
Всё пойдёт иначе,
И олигархи закричат —
Пирожки горячие!
11.12.2017, 13:47
Гость: Кот Мурр

Назвали-бы уж и во сколько нам обходятся бобики Шувалова,рассекающие на "пызнес-джетах"?Всяко дороже детей.И первого и второго,и...сотого!
11.12.2017, 13:43
Гость: Чадо моё

До полутора лет получи отбивные, билеты на спектакли и т.д.
С девятнадцатого месяца запишу тебя в слесари, будешь сам себе зарабатывать, пример показывать младенцам. НЕ ПОДВЕДИ, СЫНОК!
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