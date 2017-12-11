Россия готова разорвать соглашение ОПЕК+

Производители нефти смогли все-таки добиться небольшой стабилизации на рынке «черного золота», что подтолкнуло товар к росту - теперь страны ОПЕК и Россия могут досрочно прекратить действие соглашения, заявил министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук.

Кувейтский чиновник считает, что сделка по сокращению добычи нефти, в которую в общей сложности вошли 18 стран и договорились о снижении производства на 1,8 млн баррелей в сутки, может закончиться раньше 2019 года, сообщает «РусскаяВесна».

Министр напомнил, что стороны договорились еще год выполнять условия соглашения, однако, по его мнению, картель и Россия откажутся от такого длительного срока действия ограничений, если ребалансировка рынка наступит уже к июню 2018 года.

При этом он подчеркнул, что за такой сценарий больше всего выступает Россия, самый крупнейший нефтедобытчик в мире и единственная из топ-5 стран-участниц сделки, которая, сократив производство нефти, увеличивает ее экспорт.

За первые 10 месяцев 2017 года поставки нефти на мировой рынок из России увеличились с 4,98 до 5,18 млн баррелей в сутки, тогда как, например, объем экспорта из Саудовской Аравии и ОАЭ сократился в этот период с 9,75 до 9,38 млн баррелей в сутки.

Процесс выхода из соглашения может занять от 3 до 6 месяцев, а его начало может наступить как раз на следующем заседании в июне 2018 года.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак говорил, что ограничения на добычу будут действовать, возможно, вплоть до середины 2019 года.

Лидер ОПЕК Саудовская Аравия настаивает на «очень плавном» отказе от сделки и отмене квот.