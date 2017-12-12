Центробанк РФ заявил о переизбытке находящихся в обращении монет

Количество монет, которое находятся в обращении, значительно превосходит потребности россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Центробанка России.

По данным Центробанка, на текущий момент число монет в стране примерно в 1,5 раза больше, чем в еврозоне. В связи с этим регулятор рекомендовал финансовым организациям стимулировать киентов сдавать монеты.

Для этого банкам рекомендовано оснастить отделения монетоприемниками, а также установить их в крупных торговых организациях. Также Центробанк призвал оптимизировать тарифную политику при разменных операциях.

Регулятор отметил, что сейчас не размещаются заказы на чеканку монет номиналом 1 и 5 копеек.