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Центробанк РФ заявил о переизбытке находящихся в обращении монет

11:50 12.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Количество монет, которое находятся в обращении, значительно превосходит потребности россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Центробанка России.

По данным Центробанка, на текущий момент число монет в стране примерно в 1,5 раза больше, чем в еврозоне. В связи с этим регулятор рекомендовал финансовым организациям стимулировать киентов сдавать монеты.

Для этого банкам рекомендовано оснастить отделения монетоприемниками, а также установить их в крупных торговых организациях. Также Центробанк призвал оптимизировать тарифную политику при разменных операциях.

Регулятор отметил, что сейчас не размещаются заказы на чеканку монет номиналом 1 и 5 копеек. 

Темы: Россия, Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2017, 14:54
Гость: ----

Стоимость металла в монетах становится ( или в будущем станет) дороже
номинала монет..., такая "озабоченность" большим наличием монет у населения сильно настораживает !
Ждать худшего прогноза событий, одна из предпосылок налицо.
12.12.2017, 14:28
Гость: ник

если девальвацию провести то и копейки будут актуальны.
12.12.2017, 14:24
Гость: Сергей

Надо было написать в жалобную книгу
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