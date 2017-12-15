Юрий Крупнов: Нужно брать пример с Трампа и проектировать инфраструктурный рывок

Следующий год Белый дом планирует начать с представления широкой общественности программы по восстановлению инфраструктуры

Шоссе, железные дороги, мосты, водопроводы в США Дональд Трамп рассчитывает привести в порядок за 1 трлн долларов. Ради этого Белый дом готов даже сократить расходы по другим статьям бюджета. Большую часть затрат, по замыслу президента, возьмут на себя частные инвесторы и местные власти.

Фото с сайта kleinburd.ru

Одновременно с этим министр финансов России Антон Силуанов анонсировал истощение средств Резервного фонда: до конца этого года правительство будет вынуждено пустить их все на покрытие бюджетного дефицита, а со следующего – прибегнуть к использованию второй "кубышки" – Фонда национального состояния. При этом потребность России в новых дорогах и коммунальных сетях куда выше, чем в США. Не пора ли и в нашей стране запустить подобную программу модернизации?

Инфраструктурный рывок – задача №1 для России, уверен председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов:

– Трамп шел на выборы с основным лозунгом – создание рабочих мест и общий подъем страны за счет инфраструктурной революции. Это одно из важнейших условий победы Трампа, поскольку такая инфраструктурная революция дает новые возможности, новое качество жизни именно для среднего класса, а не для избранных. В этом плане ничего зазорного не может быть в том, чтобы в России сегодня продвигать инфраструктурную революцию, а если быть более точным – инфраструктурный рывок.

Да, у нас действительно на порядок больше физически и морально обветшали инфраструктуры, и инфраструктурный рывок – это уже залог сохранения страны. Сегодня в ситуации колоссальной финансовой стагнации и кризиса во всем мире действительно на повестке стоит проблема новых инфраструктур, для России все это усугубляется ее внутренними проблемами, неразвитостью качества жизни и слишком большим уровнем сырьевой зависимости.

Совершенно не принципиально, какими средствами совершать рывок, потому что для начала нужно наметить программу – что приоритетно. С одной стороны, у нас освоены все концессионные форматы и они работают, тут нет никаких проблем. Это все вопросы расчетов, хорошей правовой базы, но все-таки основной запрос – в инфраструктурах именно нового поколения. Зачем нам вкладывать в старые инфраструктуры?

Что касается финансирования, то сейчас уже пошли разговоры, что, если брать ситуацию с санкциями по закону от 2 августа США и возможной экспроприацией вывезенных в офшоры богатств российских олигархов и чиновников, а это минимум 2-3 трлн долларов, то в принципе эти деньги или хотя бы полтриллиона долларов (сопоставимую сумму с трамповской инфраструктурной революцией) можно было бы вложить под специальные инфраструктурные бонды, ценные бумаги без потерь.

Никто не говорит, что деньги экспроприируются внутри Российской Федерации. Допустим, на 20-30 лет можно создать такие облигации. Мы помним, как в войну огромную роль сыграли инициативы трудящихся "Все для фронта – все для победы", в том числе финансовые отчисления на закупку военной техники. Наши олигархи сегодня так же могли бы под инфраструктуры вложиться, спасая вывезенные в офшоры в различных видах активы, недвижимость и прямые финансовые средства, они могли бы серьезно поделиться со страной.

Вопрос финансов тесно завязан с той проблематикой, которую в августе я обозначил в широко обсуждаемой доктрине "размосквичивания". У нас есть колоссальные финансовые резервы в виде города Москвы, ее возможностей. Если Москва под свою модернизацию, себя как города, начнет вырабатывать образцовые инфраструктуры, интегрированные системы транспорта, энергетики, телекома, то в принципе столица могла бы перейти на серьезные производственные возможности, вместо сегодняшнего паразитарного существования, именно за счет того, что вся Москва станет большим инфраструктурным заводом. Это тоже колоссальные резервы и по кадрам, и по деньгам. Москва совсем по-другому станет относиться к стране, будет перевооружать инфраструктуры страны, в том числе самых медвежьих углов, а не паразитировать, как сегодня. Это тоже резерв.

Также бессмысленно говорить, что у нас сокращаются фонды, созданные для накопления, поскольку золото-валютных резервов достаточно много, можно было бы частично и их аккуратно применить для этого. И, наконец, вопрос продуктивного кредита, то есть специализированной эмиссии под инфраструктурные задачи методом тех же инфраструктурных бондов – это, опять же, очень понятный и правильный финансовый механизм.

Поэтому проблема у нас, как всегда, не в деньгах, а, как говорил кот Матроскин: "Средства у нас есть, у нас ума не хватает". Не денег у нас нет, а ума, поэтому нам нужно, убирая все эти идеологические наслоения, просто брать пример с Трампа, проектировать такой инфраструктурный рывок. Это задача номер один.

А проблема с финансами и резервами вторичная. Первична проблема в правильно сформулированной доктрине.