ЦБ ввел в Промсвязьбанке временную администрацию

Центробанк принял решение о введении временной администрации вошедшего в список системно значимых кредитных организаций Промсвязьбанка, возложив функции временной администрации по управлению банком на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

«В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор предоставит Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности, что «повысит его финансовую устойчивость», после чего финансовая организация «продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки», пишет РБК. Как подчеркивает ЦБ, меры не повлияют на работу санируемого Промсвязьбанком АвтоВАЗбанка. Мораторий на исполнение требований кредиторов банка также не вводится.

После сообщения о введении в Промсвязьбанк временной администрации от ФКБС российское рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило кредитный рейтинг банка с уровня ruA со стабильным прогнозом до уровня ruВВВ-. По рейтингу установлен развивающийся прогноз и сохранен статус «под наблюдением». Агентство отмечает, что понижение рейтинга банка обусловлено возросшими регулятивными рисками, а также ослаблением ликвидной позиции банка с июня по ноябрь, когда отношение его высоколиквидных активов к привлеченным средствам снизилось с 14,1 до 9,6%.

​Промсвязьбанк занимает девятое место по величине активов среди российских банков и входит в перечень ЦБ системно значимых кредитных организаций.