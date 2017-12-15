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ЦБ ввел в Промсвязьбанке временную администрацию

11:20 15.12.2017
Фото с сайта zacreditovan.ru
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Центробанк принял решение о введении временной администрации вошедшего в список системно значимых кредитных организаций Промсвязьбанка, возложив функции временной администрации по управлению банком на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). 

«В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор предоставит Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности, что «повысит его финансовую устойчивость», после чего финансовая организация «продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки», пишет РБК. Как подчеркивает ЦБ, меры не повлияют на работу санируемого Промсвязьбанком АвтоВАЗбанка. Мораторий на исполнение требований кредиторов банка также не вводится.

После сообщения о введении в Промсвязьбанк временной администрации от ФКБС российское рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило кредитный рейтинг банка с уровня ruA со стабильным прогнозом до уровня ruВВВ-. По рейтингу установлен развивающийся прогноз и сохранен статус «под наблюдением». Агентство отмечает, что понижение рейтинга банка обусловлено возросшими регулятивными рисками, а также ослаблением ликвидной позиции банка с июня по ноябрь, когда отношение его высоколиквидных активов к привлеченным средствам снизилось с 14,1 до 9,6%.

​Промсвязьбанк занимает девятое место по величине активов среди российских банков и входит в перечень ЦБ системно значимых кредитных организаций.

Темы: Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 14:41
Гость: такс

Что и опять дыра в борту галеры и надо спасать
15.12.2017, 12:29
Гость: БШО

И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.
15.12.2017, 12:06
Гость: Незаменимых нет

Я работал в одной московской фирме ( производственной ) у которой счета находились в Банке Москвы. Когда у Батуриной отжали бизнес шустрые менеджеры Дмитрия Анатольевича ( снявшего и Лужкова ), хозяевам пришлось переводить счета в Промсвязьбанк. А, что это значит, кредитоваться в другом банке, кто был связан понимает. Канитель выбила из колеи на 2 года. Теперь видимо им придется искать другой банк и проходить все снова. И эта власть вчера на пресс конференции утверждала, что альтернативы ей нет.
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