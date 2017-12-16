Штаты проигрывают России в борьбе за «Северный поток-2»

Желание США во всем быть первыми на самом деле играет с ними злую шутку

Американские политики на фоне своего стремления быть во всем номером один забывают, что за ними наблюдают мировые геополитические игроки. И после того, как Вашингтон прибегает к нетрадиционным методам борьбы, их репутация рушится, как карточный домик.

Фото с сайта globallookpress.com

Вот, например, ситуация вокруг проекта «Северный поток-2». США не хотят, чтобы этот газопровод был развернут в Европу, так как это помешает Вашингтону в торговле своими природными ресурсами, которые они, естественно, хотят в огромном количестве сбагрить в ЕС. По этой причине против России развернута довольно агрессивная программа, навязывающая государствам Евросоюза идею выступать против российского проекта.

Давление США на некоторых марионеток привело к тому, что парламент Дании принял закон, направленный против возведения газопровода «Северный поток-2».

Документ позволяет правительству этого государства запретить работы в территориальных водах европейской страны из-за вымышленной угрозы безопасности. О чем уже активно начали писать в СМИ.

«Команда госсекретаря Рекса Тиллерсона, возможно, нашла дипломатический способ заблокировать большой проект газопровода из России в Западную Европу», — сообщает The Washington Examiner со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США.

В информационном агентстве утверждают, что американские политики ведут переговоры с представителями Дании, цель которых — не допустить возведения нового газопровода. В свою очередь, прозападные политики объясняют свое решение якобы опасениями европейской зависимости от российской энергии.

Между тем можно вполне обоснованно утверждать, что беспокойство Евросоюза и, прежде всего, марионеток США абсолютно не обоснованны. Ведь газопровод «Северный поток-2», по большому счету, способствует облегчению работы в газовой индустрии стран-участников проекта, а также выгоден для европейских потребителей газа хотя бы потому, что цена на сырье, вероятно, будет снижена.

И возможность такую дает как раз таки тот факт, что через территорию Украины будет проходить меньше газа, и европейским государствам не придется платить за транзит.

Что же касается позиции США, то они с точки зрения бизнеса действуют предполагаемо и стараются вытеснить конкурента в лице России с европейского рынка.

Однако делают это, откровенно обманывая ЕС, так как американское сырье не дешевле российского, а также никто не дает гарантий, что США не «подсаживают на иглу» Евросоюз.

Так или иначе, но действия США абсолютно не красят их как партнеров на международной арене, а у России, по словам технического директора Nord Stream 2 AG Сергея Сердюкова, имеется альтернативный вариант маршрута газопровода «Северный поток-2», который идет в обход Дании.

«Будет альтернатива. Она проработана», — утверждает Сердюков.

Так что на сей момент Штаты проигрывают битву за европейский газовый рынок России. А своими подстрекательствами, махинациями и провокациями в сторону «Газпрома» и участников строительства газопровода они лишь портят себе репутацию честного геополитического игрока.

Автор: Антон Орловский