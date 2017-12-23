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Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию

10:40 23.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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Один из основных совладельцев Промсвязьбанка и глава его правления Дмитрий Ананьев покинул Россию, сообщил источник РБК в центральном аппарате МВД. По его данным, банкир 21 декабря вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Лондон.

Он был в банке последний раз три рабочих дня назад — 20 декабря. 

Об отъезде Дмитрия Ананьева из России сообщил и источник «Интерфакса» на финансовом рынке.

Два источника РБК в Промсвязьбанке говорят, что Алексей Ананьев (брат Дмитрия и второй совладелец банка) был в офисе банка 15 декабря, то есть в день введения в банке временной администрации. После этого все общение с сотрудниками он вел по телефону.

О введении в Промсвязьбанке временной администрации и запуске процедуры санации банка ЦБ объявил 15 декабря. В тот же день братья Ананьевы выпустили заявление, в котором назвали причинами возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства», «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».

22 декабря ЦБ сообщил о подготовке заявления в правоохранительные органы в связи с выявленными в Промсвязьбанке сомнительными операциями. В сообщении ЦБ, в частности, отмечается, что введенная в банке временная администрация выявила пропажу кредитных досье его корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.

Темы: Банки в России
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Комментарии читателей
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23.12.2017, 16:37
Гость: vladalex

Это всего лишь начало новой волны отлёта на запасные аэродромы. Приближается 1-е февраля.
23.12.2017, 16:09
Гость: прохожий

Очень странно, не хватает финансирования армии, урезали строительство флота, регионы набирают долги, а тут 109 млрд руб. исчезли.
23.12.2017, 16:05
Гость: прохожий

Всё пишут СМИ о спасении банков, о вливании бюджетных средств в банки, но почему то ни кто не задаётся вопросом, а куда собственно делись деньги из банков исчисляемые в миллиардах? Даже здесь описано типа, ну выехал Дмитрий Ананьев, видимо подышать свежим воздухом и видимо случайно, куда то исчезли всего лишь 109 млрд. руб. Где деньги? И кто ответит за исчезновение?
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