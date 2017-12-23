Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию

Один из основных совладельцев Промсвязьбанка и глава его правления Дмитрий Ананьев покинул Россию, сообщил источник РБК в центральном аппарате МВД. По его данным, банкир 21 декабря вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Лондон.

Он был в банке последний раз три рабочих дня назад — 20 декабря.

Об отъезде Дмитрия Ананьева из России сообщил и источник «Интерфакса» на финансовом рынке.

Два источника РБК в Промсвязьбанке говорят, что Алексей Ананьев (брат Дмитрия и второй совладелец банка) был в офисе банка 15 декабря, то есть в день введения в банке временной администрации. После этого все общение с сотрудниками он вел по телефону.

О введении в Промсвязьбанке временной администрации и запуске процедуры санации банка ЦБ объявил 15 декабря. В тот же день братья Ананьевы выпустили заявление, в котором назвали причинами возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства», «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».

22 декабря ЦБ сообщил о подготовке заявления в правоохранительные органы в связи с выявленными в Промсвязьбанке сомнительными операциями. В сообщении ЦБ, в частности, отмечается, что введенная в банке временная администрация выявила пропажу кредитных досье его корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.