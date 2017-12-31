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Минфин удалил данные о зарплатах федеральных министров после публикаций СМИ

12:52 31.12.2017
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Более десятка наборов открытых данных, включавших численность работников и среднемесячные зарплаты в государственных органах, количество служебных автомобилей и т.д., было размещено Минфином 11 декабря. 27 декабря РБК обнаружил, что среди этих открытых данных были фактически опубликованы среднемесячные начисленные зарплаты глав федеральных министерств (кроме Минобороны и МВД) за 2016 год. Прежде такая информация по каждому из министров не раскрывалась.

Но 28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. По состоянию на 31 декабря в реестре открытых данных Минфина их по-прежнему нет.

В приемной ответственного представителя департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса не ответили на запрос РБК. Пресс-секретарь Минфина тоже не ответил на запрос.

В открытых данных (теперь недоступных) Минфин раскрыл среднемесячную зарплату «работников, замещающих государственные должности», по каждому из федеральных государственных органов. Поскольку в министерствах только один человек занимает госдолжность — министр, фактически были представлены данные о зарплатах министров.

Исходя из этого, самым высокооплачиваемым министром в 2016 году был министр финансов (1,729 млн руб. в месяц). Далее шли министр экономического развития (1,266 млн руб.) и министр энергетики (1,155 млн). Они получали в 11–13 раз больше среднего сотрудника их ведомств. У двенадцати министров зарплата была практически единственным источником задекларированных доходов.

По информации РБК, обнародование зарплат министров вызвало недовольство в ведомствах. Так, собеседник в одном из министерств сравнил это с «диверсией».

Темы: Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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31.12.2017, 20:48
Гость: вот ведь "пахари"!

Выходит, двум первым в эРэФии лицам
Зарплата министров во сне только снится,
Их собственной будучи выше в разы!?..
Какие министры у нас молодцы!
31.12.2017, 20:17
Гость: Капиталъ ( К. Маркс)

Правильно сделал, а то каждому захочется такую зарплату. Как понимаете каждому такой зарплаты в России нет. Или до сих пор не понимаете и верите в бредни Сергея Станкевича и Ирины Хакамады ?
31.12.2017, 19:02
Гость: Рюрикович

А зачем засветили. Версий несколько. 1. Разозлить народ или "так называемый электорат", чтобы демос взорвался матюками против правительства, а поскольку за всё отвечает Гарант, то и голосовать должны "правильно" 2. Специально подкинули перед президентской кампанией по выборам. 3. Министры имеют отличную зарплату и взятки брать не должны. Только вот Улюкаев споткнулся заблудшая душа.
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