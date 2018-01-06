Владимир Путин продлил действие указа о транзите грузов из Украины

Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2018 года действие указа о транзитных перевозках грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через РФ с учетом экономической безопасности и национальных интересов РФ.

В декабре 2015 года российские власти заявили о введении с 1 января 2016 года против Украины ответных экономических мер - торгового эмбарго - в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

Также с 1 января 2016 года прекращено действие для Украины беспошлинной торговли в России, поскольку с 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. В этих условиях беспошлинные товары из ЕС могли ударить по российским производителям и нанести вред экономике РФ.

С 1 января 2016 года Россия разрешила международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов из Украины в Казахстан через РФ только из Белоруссии при условии пломбирования контейнеров и оснащении грузов ГЛОНАСС.

С 1 июля 2016 года это касается транзитных перевозок из Украины не только в Казахстан, но и в Киргизию, пишут "Вести".

В феврале 2017 года Украина потребовала созвать панель арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с новыми правилами транзита по территории России в третьи страны.

Украина потеряла более $1 млрд из-за введения санкций против России и ответных российских ограничений, заявил ранее заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

"Ситуация на самом деле сложная, - отметил Довгань. - Потери из-за ограничения транзита по территории РФ составляют более $1 млрд, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков".

В связи с ужесточением РФ требований к транзиту товаров, следующих из Украины, Киев решил искать альтернативные маршруты доставки грузов в страны Азии. В частности, был разработан так называемый "Шелковый путь", который предполагает доставку грузов по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай в обход России. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не востребован.

