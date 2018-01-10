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Десятки богатых россиян и членов их семей оформили мальтийское гражданство

13:05 10.01.2018
Флаг Мальты. Фото с сайта pixabay.com
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Десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили мальтийское гражданство за последние три года. Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Мальты, гражданами страны, входящей с 2004 года в Евросоюз, стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств.

Среди них люди, чьи фамилии, имена и отчества, а также имена членов их семей полностью совпадают с именами российских предпринимателей. В частности, в списке фигурируют основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса, как и его самого.

Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея — главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.

«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — ответил представитель «Яндекса» на вопрос РБК о наличии у Воложа мальтийского гражданства.

Россияне, упомянутые в списке, получили мальтийские паспорта, став участниками программы «Гражданство в обмен на инвестиции», действующей на Мальте с конца 2013 года. Как следует из условий участия в программе, минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства Мальты, — €880 тыс. без учета комиссий и сборов.

Темы: Мальта, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.01.2018, 00:04
Гость: blog2038

Крысы имеют право бежать, они кораблём не рулят.
11.01.2018, 00:02
Гость: blog2038

Лжёшь, как заведено.
11.01.2018, 00:01
Гость: blog2038

"Десятки богатых россиян и членов их семей оформили мальтийское гражданство"
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Мудро, никогда не знаешь в какой момент российское государство решит у тебя всё забрать, как это случилось с Ходорковским - лучше подстраховаться.
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