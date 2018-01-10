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Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики

10:06 10.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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По новому прогнозу, представленному Всемирным банком, рост экономики России составит в 2018 году 1,7% ВВП.

В предыдущем прогнозе, опубликованном в июне 2017 года, Всемирный банк ожидал, что рост экономики России будет на 0,3 процентных пункта меньше.

Улучшение прогноза эксперты Всемирного банка связывают с тем, что российская экономика приспособилась к новым ценам на нефть. Авторы доклада также отмечают благоприятную кредитно-денежную политику, проводимую властями РФ, и низкий уровень инфляции.

Мировая экономика в целом, по прогнозу Всемирного банка, вырастет в 2018 году на 3,1% благодаря увеличению инвестиций, производства, а также стабилизации цен на сырье.

В 2015 году, по подсчетам Всемирного банка, экономика России сократилась на 2,8% ВВП, в 2016 году снижение составило 0,2%. В 2017 году, по предварительным данным, экономика РФ выросла на 1,7% ВВП.

В 2015-2017 годах федеральный бюджет России был дефицитным. Для покрытия дефицита использовались, в числе прочего, средства Резервного фонда. Минфин неоднократно предупреждал, что к концу 2017 года Резервный фонд будет полностью исчерпан.

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря заявляла, что Банк России прогнозирует рост национальной экономики в 2018 году в 1,5-2% ВВП.
 

Темы: Экономический кризис в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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10.01.2018, 11:40
Гость: славянин

Да грустно будет, когда все это сатанистское племя троцкистов вывезет из страны все до последней копейки, все до последнего зернышка и умчится на Запад. Останемся у разбитого корыта и будем в какой уже раз за всю нашу историю гадать, как же это так получилось.
10.01.2018, 11:23
Гость: кадет

Все понятно шэфы из МВФ хвалят "своих" учеников "реформаторов". Скрытый подтекст - продолжайте и дальше выполнять наши инструкции, продолжайте и дальше вывозить все финансы на Запад, оставляйте в стране только минимум, во избежание русского бунта.
10.01.2018, 10:39
Гость: Сварог.

Ну начинается говорильня. Троцкисты-глобалисты переходят на ежедневные бубны и "похвалы" своим соплеменникам троцкистам в России. Что мол правильной дорогой идете господа. Мол все растет и экономика просто прет. И хотя в реальности все обстоит иначе и налицо явная пропаганда, приукрашивание ситуации и скрытая поддержка "своих по цеху". Главное для них не дасть упасть своим единоверцам, любой ценой удержать их во власти. Эту ложь властей нам вбивают в головы все последние 25 лет.
\\\\\\\\\
Хотя эта власть либерал-троцкистов, этих компрадоров так и не отчиталась перед нашим народом, почему все эти годы гробилась промышленность, почему гнобили и вгоняли в нищету наш русский народ. И мы уже знаем пройдут выборы и все вернется на круги своя и мы опять будем ползать и нащупывать в какой уже раз дно экономического кризиса. Ведь все это мнимое благополучие держится исключительно на распродаже национального сырья и зависит от цены на это сырье. Упадут цены на сырье стране кирдык.
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