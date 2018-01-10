Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики

По новому прогнозу, представленному Всемирным банком, рост экономики России составит в 2018 году 1,7% ВВП.

В предыдущем прогнозе, опубликованном в июне 2017 года, Всемирный банк ожидал, что рост экономики России будет на 0,3 процентных пункта меньше.

Улучшение прогноза эксперты Всемирного банка связывают с тем, что российская экономика приспособилась к новым ценам на нефть. Авторы доклада также отмечают благоприятную кредитно-денежную политику, проводимую властями РФ, и низкий уровень инфляции.

Мировая экономика в целом, по прогнозу Всемирного банка, вырастет в 2018 году на 3,1% благодаря увеличению инвестиций, производства, а также стабилизации цен на сырье.

В 2015 году, по подсчетам Всемирного банка, экономика России сократилась на 2,8% ВВП, в 2016 году снижение составило 0,2%. В 2017 году, по предварительным данным, экономика РФ выросла на 1,7% ВВП.

В 2015-2017 годах федеральный бюджет России был дефицитным. Для покрытия дефицита использовались, в числе прочего, средства Резервного фонда. Минфин неоднократно предупреждал, что к концу 2017 года Резервный фонд будет полностью исчерпан.

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря заявляла, что Банк России прогнозирует рост национальной экономики в 2018 году в 1,5-2% ВВП.

