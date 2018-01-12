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Гривна побила исторический антирекорд

16:17 12.01.2018
Фото ArBelov с сайта wikimedia.org
Фото ArBelov с сайта wikimedia.org
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Курс евро вырос за сутки на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 грн и установил новый исторический рекорд в 34,18 грн.

Кроме того, гривна практически побила психологическую отметку по отношению к рублю «1 к 2». Сейчас за 10 российских рублей можно купить 4,99 грн, сообщает портал «Украина.ру»

Для сравнения в 1998 году после курс составлял примерно 3 рубля за гривну. После обвала гривны в 2014 году курс опустился до 3 к 1. В начале 2015 года он уже близко подходил к отметке 2 к 1. Теперь одна гривна почти опустилась до отметки 2 рубля.

Также к антирекордным отметкам близится курс гривны к доллару. Сейчас 1 доллар США стоит 28,44 грн. Исторический антирекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года — 30,01 грн.

В конце января курс может вырасти до 30 гривен за доллар, но уже в весенне-летний период вернется к отметке 28 гривен, считает директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

«Слабая девальвация гривны скорее продолжится и в начале 2018 года. Думаю, где-то достигнет пика в конце января в начале февраля. И я не удивлюсь, если за это время поднимется значение курса до 30 грн за доллар, а возможно немного выше», — сказал он.

Накануне нардеп от БПП Иван Винник заявил, что падение гривны даже выгодно для Украины. По его словам, чем сильнее гривна, тем дороже украинская продукция, а это, по его мнению, плохо для отечественных экспортеров.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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12.01.2018, 22:06
Гость: Ты, Алеф, такой страшный не

потому, что за 50, а потому, что не знаешь, что цена, сама по себе, не может быть дорогой или дешёвой, но может быть либо высокой, либо низкой. Это потому, что "цена" не есть товар, а есть бирка на товаре.
12.01.2018, 20:41
Гость: blog2038

"Сейчас за 10 российских рублей можно купить 4,99 грн"
---
И наоборот - за 1-у гривну можно купить более 2-х российских рублей, вот только зачем?
12.01.2018, 18:58
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Интересно, заскачут?
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