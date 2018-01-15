Минэкономразвития создаст единый механизм развития территорий

Министерство экономического развития России намерено создать единый механизм развития территорий.

Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Мы работаем над тем, чтобы создать единый механизм развития территорий. В нашем понимании он, в первую очередь, не должен состоять из одних налоговых льгот, нам кажется, что можно было бы пойти по пути расширения полномочий, которые имеют региональные власти на ограниченных территориях у себя в регионе», - сказал М.Орешкин.

Министр уточнил, что по результатам проведенного сводного анализа, в настоящее время существует около 15 механизмов развития территорий, они регулируются 245 нормативно-правовыми актами.

Согласно материалам, подготовленным к заседанию, необходимость создания единого механизма обусловлена тем, что действующие режимы имеют схожие цели и задачи, также отмечается зарегулированность нормативно-правовых актов, сложность администрирования и выбора для потенциального инвестора.

Вместе с этим, в отношении правового (регуляторного) режима предлагается снять квоты на привлечение иностранной рабочей силы, проработать особенности сертификации и стандартизации.

В отношении градостроительной деятельности, в частности, предлагается сократить сроки выдачи разрешения на строительство и заключение госэкспертизы, в отношении земельных отношений - расширить перечень видов деятельности на невостребованных участках, предусмотреть целевое предоставление участков без конкурса, понижающие коэффициенты для расчета арендной платы и мораторий на изменение кадастровой стоимости.