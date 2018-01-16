Медведев предупредил о возможном исчезновении криптовалют

Существует вероятность того, что в течение ближайших несколько лет криптовалюты прекратят существование. Об этом в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что виртуальные деньги стали новым вызовом как для правительства, так и для бизнеса. При этом добавил, что криптовалюты могут оказаться тупиковой ветвью киберреволюции.

«Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли с рынка», - цитирует премьера РИА «Новости».

Вместе с тем премьер предположил, что технология блокчейн, на основе которой развиваются криптовалюты, может сохраниться и стать частью повседневной реальности.

В настоящее время эксперты отмечают падение курсов криптовалют. Так, биткоин продемонстрировал снижение на 12% до 12,2 тысячи долларов, что является самым низким показателем за последние полтора месяца. Ethereum снизился на 14%, а Ripple – на 21%. Инвесторам рекомендуют приготовиться к тому, что они могут потерять все свою средства, вложенные в виртуальные деньги, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

