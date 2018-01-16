]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Медведев предупредил о возможном исчезновении криптовалют

18:45 16.01.2018
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Существует вероятность того, что в течение ближайших несколько лет криптовалюты прекратят существование. Об этом в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что виртуальные деньги стали новым вызовом как для правительства, так и для бизнеса. При этом добавил, что криптовалюты могут оказаться тупиковой ветвью киберреволюции.

«Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли с рынка», - цитирует премьера РИА «Новости».

Вместе с тем премьер предположил, что технология блокчейн, на основе которой развиваются криптовалюты, может сохраниться и стать частью повседневной реальности.

В настоящее время эксперты отмечают падение курсов криптовалют. Так, биткоин продемонстрировал снижение на 12% до 12,2 тысячи долларов, что является самым низким показателем за последние полтора месяца. Ethereum снизился на 14%, а Ripple – на 21%. Инвесторам рекомендуют приготовиться к тому, что они могут потерять все свою средства, вложенные в виртуальные деньги, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
 

Темы: Россия, Глава правительства России, Экономика и финансы, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2018, 23:28
Гость: gvozd

смешно даже, айфоныч слово в слово повторяет заклинания ФРС сша..
идет скоординированная атака на криптовалюты.
вопрос возникает, Почему правительство рф так плотно координирует свою политику с ФРС сша?
16.01.2018, 22:38
Гость: Иван Стотысячный

Это он для того сказал, чтобы поддержать ЦБ и минфин. А для них вложение свободных средств гражданами в крипту (причем анонимно), а тем более дальнейшее получение ими (гражданами) прибыли без уплаты налогов в родной бюджет, как серпом по я..м. Резервный фонд исчерпан. "Папе" нужно выполнять старые и новые обещания. А где деньги, Зин?
16.01.2018, 22:38
Гость: А

что у нас настоящее,кроме стабильнлсти.Ущипни себя,сам то ты еще жив?Карльсон на крыше.
Все комментарии (16)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.