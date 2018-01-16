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Китайское агентство Dagong понизило рейтинг США

17:22 16.01.2018
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Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating снизило суверенные кредитные рейтинги США в иностранной и национальной валюте с "А-" до "ВВВ+", прогноз - "негативный".

По мнению аналитиков Dagong, в США "продолжается ухудшение источников погашения долговых обязательств федерального правительства, и эта тенденция еще более усугубится из-за масштабного сокращения налогов".

"Возрастающая зависимость от долговой модели экономического развития продолжит подрывать платежеспособность федерального правительства", - отмечается в сообщении.

Ухудшение рейтингов обусловлено, в том числе, "недостатками в нынешней политике США, затрудняющими эффективное управление федеральным правительством, в связи с чем национальное экономическое развитие сходит с правильного пути".

Агентство прогнозирует, что рост американского ВВП в 2018 году составит всего 2,3% и продолжит замедляться в последующие годы, сообщает "Интерфакс".

Бюджетные поступления продолжат снижаться из-за сокращения налогов и опустятся до 14% ВВП в 2022 году по сравнению с 17,3% в прошлом году. При этом дефицит бюджета увеличится до 3,9% ВВП в текущем году и до 4,1% в 2019 году.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, которая предусматривает существенное сокращение налога на прибыль корпораций.

Темы: США, Экономика и финансы, Экономический анализ и прогнозы
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Комментарии читателей
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16.01.2018, 23:58
Гость: Остап тут ССС

Они и этого рейтинга не заслуживают. Китайцы их пожалели поставили им четверку с минусом.
16.01.2018, 23:57
Гость: Гюрза

Неплохо китайцы этот рейтинг ближе к реальности. Янки хвастаются что их рейтинг ААА АА+ Это отличная оценка 5- они говорят .Китайцы ставят им четверку с минусом.Китайцы поджеливают американцев.Рейтинг кредитоспосбности США ССС. Нет никакой кредитоспособности у США. Они свои долги никогда не вернут.
16.01.2018, 19:46
Гость: дан

хотелось бы узнать про рейтинг России и прогноз агенства на ближайшие годы А то все про США да про Штаты а ведь граждане России в основном живут в России
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