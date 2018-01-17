Кормить страну нечем, импортозамещение провалено

Вместо обещанных российских продуктов нам опять завезут заморские за нефтедоллары

«Золотая эра» импортозамещения в России, похоже, закончилась — на прилавках и витринах все больше импортных продуктов. В 2017 году из-за рубежа привезли в четыре раза больше растительного масла, в два раза больше картошки, лука, чеснока… Неужели так быстро разучились выращивать сами?!

© KM.RU, Алексей Белкин

Фермы строят… А есть нечего

2018 год начался с целого ряда позитивных новостей, связанных с импортозамещением. Например, в Дагестане (Кумторкалинский район) открылся один из крупнейших в стране тепличных комплексов «Югагрохолдинг», в Марий Эл (Сернурский район) — крупная козья ферма, в Тольятти — фармацевтический завод «Озон Фарм».

В Ленинградской области (Выборгский район) на СХП «Лосево» запущено производство безлактозного молока, в Новороссийске началось расширение мощностей обувного завода «Брис-Босфор», а в Сахалинской области начнут строить плавающий завод по переработке морской рыбы.

Официальные цифры Росстата тоже должны вселять оптимизм. Так, по итогам 2017 года на 85% увеличилось производство фруктов, ягод и орехов, на 28% - рыбных продуктов (в том числе рыбного филе), на 4% - замороженной рыбы.

Впрочем, на этом позитивные новости и заканчиваются. На фоне роста стоимости нефти (за последние полгода цены на фьючерсный контракт на нефть Brent подскочили почти в полтора раза — с $ 48 до $ 69 за баррель) растет и выручка от экспортной продажи сырья. Пропорционально, по подсчетам Федеральной таможенной службы (ФТС), растут и зарубежные закупки: с начала 2017 года (пока доступные данные за одиннадцать месяцев) транспорта и электрооборудования было импортировано в Россию почти на 27% больше, в том числе грузовых автомобилей — на 54%.

Импорт обуви вырос на 14%, хлопчатобумажных тканей — на 52%, средств защиты растений — на 11%. На словах декларируется политика импортозамещения в продовольственной сфере. Но упрямая статистика свидетельствует, что продуктов питания в Россию также ввозится все больше.

Счетная палата не досчиталась картошки

Согласно официальной статистике, за 11 месяцев 2017 года выросли импортные закупки растительного масла (в четыре раза), винограда, лука, чеснока, картофеля, капусты, молока. Вопреки декларациям, растут закупки мяса (в том числе мяса птицы), рыбы, сливочного масла… Производство молока сохранилось на уровне 2015 года — 30,7 миллиона тонн. При этом доля отечественной продукции составляет лишь 80% при минимально необходимых, согласно Доктрине продовольственной безопасности, 90%.

По данным ФТС, на треть больше за 2017 год закупили за рубежом кукурузы (46 тысяч тонн), на 14% больше ячменя (169 тысяч тонн). Импортируем мы даже пшеницу — правда, в прошлом году в полтора раза менее интенсивно, чем было в 2016 году (закупили «всего» 247 тысячи тонн).

А ведь все это — основные товарные позиции, на замещение которых и была направлена государственная политика в АПК последних лет.

Ситуация с импортозамещением заинтересовала даже Счетную палату России. Больше всего аудиторов, как ни странно, настораживает ситуация с картофелем: сокращаются посевные площади под этой культурой, стране не хватает картофелехранилищ, не развита инфраструктура для логистики и доработки корнеплодов.

Соответственно, снижается и валовый сбор: по данным Россатата, за 11 месяцев 2017 года он составил 29,6 млн тонн — это почти на 5% меньше, чем было годом ранее. В Картофельном союзе России считают, что картофеля в стране и так производится больше, чем могут съесть граждане.

И это было бы правдой, если не одно «но». Синхронно со снижением урожайности растет импорт картошки (свежей и охлажденной): в прошлом году он увеличился в два раза, превысив 550 тысяч тонн. В то время как в 2016 году, наоборот, «картофельный» импорт неуклонно снижался.

Рубль поднялся — а с ним и импорт

Какие же времена переживает сегодня российское импортозамещение в сельском хозяйстве — светлые или темные? Этот вопрос мы задали нашим постоянным экспертам по экономическим вопросам — и своего пессимизма они не скрывают.

Роман Алехин, основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры»:

— Скорее всего, ждать каких-то особых успехов и значительного увеличения объемов в сфере импортозамещения в 2018 году не стоит!

Рост импортозамещения был связан не только с санкциями и запретами, но и с падением курса рубля, пик которого пришелся как раз на 2014−2015 годы. А сейчас есть все основания прогнозировать стабильный курс рубля на протяжении 2018 года (если не будет каких-то внезапных негативных факторов, как, например, резкого падения цен на нефть или серьезного геополитического конфликта).

Доля импорта будет расти в 2018 году, что приведет к негативным тенденциям в сфере импортозамещения — многие товары вернутся, и потребители будут отдавать предпочтение западным продуктам. Это связано с тем, что далеко не во всех сферах российские производители смогли приблизиться к соотношению цены/качества, которые предлагают западные компании.

Сейчас на низкое качество жалуются в сфере машиностроения и судостроения — крупные игроки предпочитают изделия иностранных производителей, так как у них выше качество. Продукция высокого качества у нас в сфере сельского хозяйства: молочные продукты, сыры, фрукты и овощи могут конкурировать с иностранными. Те же виды сыров, которые оказались под действиями санкций, появились на российском рынке от отечественных производителей, вполне сравнимого качества.

Моисей Фурщик, управляющий партнер компании «ФОК» («Финансовый и организационный консалтинг»:

— Самые актуальные темы для импортозамещения на ближайшее время — это молоко, фрукты, а также овощи закрытого грунта. По остальным направлениям либо достаточный уровень внутреннего производства уже достигнут, либо отсутствует экономический смысл в его радикальном наращивании.

Отдельная тема — рыба. Тут есть как перспективы увеличения поставок с Дальнего Востока, так и развития рыболовства в европейской части России. Для первого нужно улучшение логистической инфраструктуры, а для второго — постепенный запуск значительного числа не очень крупных проектов. И то, и другое — не совсем быстрый процесс.

В целом для поддержки импортозамещения сейчас полезнее не запретительные меры, а бюджетное софинансирование или льготы для инвестиционных проектов. А с этими вопросами нет должной определенности, стабильности и прозрачности

А вообще сейчас более важными должны становиться уже не вопросы импортозамещения сами по себе, а контроля качества выпускаемой продукции и стимулирование глубокой переработки сельхозсырья.

И другой важный аспект ближайшего будущего, на мой взгляд, — это поддержка экспорта продовольствия (в том числе производимого на Дальнем Востоке), особенно, в страны АТР.

Вот что по поводу импортозамещения в России думает Павел Грудинин:

— Ткачеву надо сначала посмотреть, сколько тракторов и комбайнов мы покупаем. И он поймет, что из-за того, что мы вообще перестали покупать сельхозтехнику, скоро ему придется самому вместе с подчиненными выходить в поле и косить. И, может быть, тогда мы достигнем 100% импортозамещения.

Чтобы конкурировать хотя бы с Белоруссией, Ткачеву надо посмотреть на данные о количестве внесенных удобрений у нас и у них. Откуда в России будет хороший урожай, если мы вносим удобрений в три раза меньше, чем белорусы?