Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с ноября прошлого года опутилась ниже отметки в 10 тысяч долларов.

Согласно данным портала Coindesk, сейчас курс криптовалюты составляет 9, 615 тысячи долларов. Накануне биткоин потерял сразу 25% своей стоимости.

Резкому падению виртуальной валюты способствовало заявление Минфина Южной Кореи о запрете деятельности криптовалютных бирж в стране. Кроме того, об аналогичных мерах задумались власти Китая. Намерения Сеула и Пекина привели к заметному снижению курсов и других криптовалют.

В декабре 2017 года биктоин демонстрировал рекордный рост, преодолев в середине месяца планку в 20 тысяч долларов. Некоторое время назад аналитики порекомендовали держателям криптовалют приготовиться к возможной потере всех инвестированных в них средств.

