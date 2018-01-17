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Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов

19:04 17.01.2018
Фото с сайта iambinarytrader.ru
Фото с сайта iambinarytrader.ru
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Стоимость биткоина впервые с ноября прошлого года опутилась ниже отметки в 10 тысяч долларов.

Согласно данным портала Coindesk, сейчас курс криптовалюты составляет 9, 615 тысячи долларов. Накануне биткоин потерял сразу 25% своей стоимости.

Резкому падению виртуальной валюты способствовало заявление Минфина Южной Кореи о запрете деятельности криптовалютных бирж в стране. Кроме того, об аналогичных мерах задумались власти Китая. Намерения Сеула и Пекина привели к заметному снижению курсов и других криптовалют.

В декабре 2017 года биктоин демонстрировал рекордный рост, преодолев в середине месяца планку в 20 тысяч долларов. Некоторое время назад аналитики порекомендовали держателям криптовалют приготовиться к возможной потере всех инвестированных в них средств.
 

Темы: Китай, Южная Корея, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 22:19
Гость: Майнишь тут майнишь

И все зря.
17.01.2018, 21:07
Гость: Ну а ежели ещё Зимбабве

откажется, то придется платить уже за избавление от биткоина. Дааа, не повезло одному олигарху - скупил в Удмуртии и Пермском крае ТЭЦы для обслуживания майнинговых ферм этой криптовалюты
17.01.2018, 19:40
Гость: Остап

МММ он и есть МММ. Как это ни называй.Но дураков хватит, на все времена.
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