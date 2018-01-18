]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Трамп вынудил Apple вернуть миллиарды долларов в США

16:14 18.01.2018
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Материалы по теме:

Apple выплатит в бюджет США 38 миллиардов долларов налогов, сообщается на сайте корпорации.

Таким образом компания отреагировала на поправки в законодательство США, которые существенно снижают для корпораций ставку налога на прибыль. Американские компании часто хранят прибыль за границей, чтобы не платить в США 35 процентов с нее, реформа же снизила ставку до 20 процентов.

Кроме возврата прибыли, Apple в течение пяти лет обещает вложить в американские производственные мощности около 30 миллиардов долларов и создать 20 000 рабочих мест. Всего в экономику США в этот период Apple планирует инвестировать 350 миллиардов долларов.

Компания также сообщила, что большинство ее сотрудников ниже уровня старшего руководящего состава получат единовременную выплату в 2,5 тысячи долларов. Компенсация будет осуществляться акциями компании. Apple обеспечивает занятость 123 тысячам работников по всему миру, из них 84 тысячи трудятся в Соединенных Штатах.

В декабре 2017 года Financial Times подсчитала, что благодаря продвигаемой президентом Дональдом Трампом налоговой реформе Apple сэкономит больше 40 миллиардов долларов налогов: при ставке 35 процентов в США компании пришлось бы выплатить 78 миллиардов.

В том же месяце корпорация договорилась с властями Ирландии об условиях возврата в бюджет страны 13 миллиардов долларов, эту сумму от Apple потребовала возместить Еврокомиссия.

Темы: Дональд Трамп, США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.01.2018, 22:01
Гость: Да, уж... вам и не снилось

...вы обратите внимание только на цифры...Жесть. и это только одна компания...
18.01.2018, 20:57
Гость: Видимо, надежда

на биткоин скончалась после демарша южной Кореи
18.01.2018, 20:25
Гость: Апофигей

Действительно…давно пора!!! пРезидент.. Ay...
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.