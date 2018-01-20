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Аналитики порекомендовали продавать рубль перед возможными санкциями

12:35 20.01.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В преддверии публикации доклада Минфина США о новых антироссийских санкциях возникает «риск временного ослабления рубля», пишет в своем обзоре Danske Bank. «С нашей точки зрения, возможные санкции будут объявлены к концу января 2018 года», — пишут его авторы.

Одним из возможных ограничений со стороны США может стать запрет на инвестиции в российский госдолг. «Если эта мера будет введена, она окажет негативное влияние на рубль, хотя и временное. Важно помнить, что доля нерезидентов во внутреннем долге России находится на историческом максимуме и превышает 32%», — говорится в обзоре. Но если санкции не коснутся госдолга, риски для рубля в краткосрочной перспективе значительно снизятся, отмечают аналитики.

В начале декабря 2017 года Danske Bank прогнозировал укрепление рубля к доллару в 2018 году: аналитики допустили укрепление курса до 52,5 руб. за доллар. Теперь же эксперты пишут, что из-за угрозы новых санкций рубль лучше продавать.

Минфин США 29 января должен представить доклад, содержащий, в частности, сведения о связях представителей крупного бизнеса с Кремлем. После этого американские власти могут ввести персональные санкции против фигурантов доклада. Одновременно с этим Минфин США подготовит отчет о возможности расширения санкций на российский госдолг, в котором оценит «потенциальный эффект» от этого запрета для российской экономики и западных инвесторов, пишет РБК.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Экономический анализ и прогнозы
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Комментарии читателей
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20.01.2018, 23:37
Гость: blog2038

Один из вас точно должен будет так подписываться.
20.01.2018, 23:34
Гость: blog2038

"Аналитики порекомендовали продавать рубль перед возможными санкциями"
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Продать конечно оно хорошо, вот только кто станет покупать.
20.01.2018, 22:07
Гость: У

Получил рубли и немедленно меняю их на деньги и сплю спокойно и так делаю с момента распада ссср
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