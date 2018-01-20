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Стала известна причина разворота танкера с российским газом для США

17:12 20.01.2018
Фото с сайта sdelanounas.ru
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Танкер Gaselys, перевозивший в США партию российского сжиженного газа, продолжит плавание и прибудет в Бостон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании — владельца судна Engie SA.

Представители перевозчика пояснили, что дата доставки была скорректирована в связи с плохими погодными условиями, сообщает РИА Новости.

"Конечный пункт назначения груза не изменился", — отметили в компании.

Как сообщалось ранее, судно Gaselys вышло из британского порта Айл-оф-Грейн и должно было доставить российский сжиженный природный газ с "Ямала СПГ" в США. Однако танкер изменил курс посреди океана.

По данным СМИ, США закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости сырья связан с погодными условиями.

Темы: Газовая промышленность в России, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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20.01.2018, 23:56
Гость: ни колай

у нас так же
20.01.2018, 23:48
Гость: Трек

Тупоумость наших СМИ и Правительства просто поражает. На Восточном побережье что бабка Маня торговать в разлив газом будет?! Продали оптом, получили деньги, загрузили в судно, следующее под чужим флагом и далее - никому не интересно. Пусть хоть "Летучим голландцем" в водах мирового океана будет! Так нет же! Вторые сутки тревожит судьба этого корыта. Да нет там никакого газа! Есть что-то иное, что затрагивает карманы наших олигархов!
20.01.2018, 21:58
Гость: Олег

у нас он стоит столько же...
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