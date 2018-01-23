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Саудовская Аравия решила отказаться от главенства нефти в экономике

21:49 23.01.2018
Фото с сайта freepik.com
Фото с сайта freepik.com
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Саудовская Аравия вступает в постнефтяную эру и делает ставку на развитие мегаполисов, которые обеспечат рост экономики страны. Об этом заявил на форуме в Давосе управляющий директор проекта King Abdullah Economic City (KAEC) Фахд аль-Рашид, передает CNBC.

Он отметил, что 2016-2017 годы были тяжелым периодом с точки зрения экономического роста. При этом выразил надежду на то, что в текущем году ситуация улучшится.

Аль-Рашид пояснил, что наряду с мегаполисами Саудовская Аравия намерена развивать порты и индустрию развлечений. «Мы уверены, что движемся в правильном направлении», - сказал он.

В мегаполисе KAEC власти СА видят экономический драйвер. Город основан в 2006 году на побережье Красного моря и развитие его продолжается. Проект оценивается в 100 миллиардов долларов.

Осенью прошлого года власти королевства объявили о намерении реализовать еще более крупный проект – построить инновационный мегаполис Neom. Ожидается, что сумма инвестиций в него составит по меньшей мере 500 миллиардов долларов.
 

Темы: Саудовская Аравия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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23.01.2018, 23:11
Гость: Chateauneuf du Pap

Сегодня Ибрагим сообщил, что для того чтобы обогнать Запад России нужно время и спокойствие.
Это означает что еще не дошло.
23.01.2018, 22:49
Гость: Гость

"Саудовская Аравия вступает в постнефтяную эру и делает ставку на развитие мегаполисов, которые обеспечат рост экономики страны" - я так понимаю все настолько плохо, что даже началась истерика. Когда это мегаполисы были драйверами экономики, а тем более сейчас - в эру интернета. Это же наоборот - лишняя обуза, которую нужно к тому же содержать. Сейчас надо как бы расселять людей с этих каменных джунглей, если уже нет возможности их содержать. Мне честно говоря даже трудно представить, куда будут девать столько людей из всех мегаполисов мира, поскольку в них уже не нуждается не только производство, которого в мегаполисах почти не осталось, но даже сфера услуг вполне способна уже обходиться без всего этого многочисленного обслуживающего персонала. Пиццу и 3д-принтер может напечатать, и в магазин уже ходить не надо, да и учиться можно дома, даже лечиться по интернету. Зачем тогда нужны мегаполисы, если нет сферы услуг?
23.01.2018, 22:23
Гость: Пивасик

Даже до арабов дошло что необходимо соскакивать с нефтяной иглы. Остаётся ещё одна нация, правда твердолобая, которая никак этого понять не желает. Придёт время поймёт но будет поздно. Эта нация будет страной не 3-го а 5-го мира.Но тогда уже себя за локоток не укусишь.
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