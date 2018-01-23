Саудовская Аравия решила отказаться от главенства нефти в экономике

Саудовская Аравия вступает в постнефтяную эру и делает ставку на развитие мегаполисов, которые обеспечат рост экономики страны. Об этом заявил на форуме в Давосе управляющий директор проекта King Abdullah Economic City (KAEC) Фахд аль-Рашид, передает CNBC.

Он отметил, что 2016-2017 годы были тяжелым периодом с точки зрения экономического роста. При этом выразил надежду на то, что в текущем году ситуация улучшится.

Аль-Рашид пояснил, что наряду с мегаполисами Саудовская Аравия намерена развивать порты и индустрию развлечений. «Мы уверены, что движемся в правильном направлении», - сказал он.

В мегаполисе KAEC власти СА видят экономический драйвер. Город основан в 2006 году на побережье Красного моря и развитие его продолжается. Проект оценивается в 100 миллиардов долларов.

Осенью прошлого года власти королевства объявили о намерении реализовать еще более крупный проект – построить инновационный мегаполис Neom. Ожидается, что сумма инвестиций в него составит по меньшей мере 500 миллиардов долларов.

